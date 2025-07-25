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Культура и шоу-бизнес

"Это невероятно!": Димаш Кудайберген сообщил долгожданную новость

Димаш Кудайберген , выступление в Нью-Йорке, фанаты, поздравления, первый артист из СНГ, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 10:24 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
5 октября 2025 года впервые на сцене знаменитого Madison Square Garden в Нью-Йорке с сольным концертом выступит артист из стран СНГ. Этим музыкантом является казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Анонс музыкального мероприятия размещен 24 июля 2025 года на странице в Instagram народного артиста Казахстана.

"Знаменитый своим неоклассическом подходом к каждому произведению, певец, композитор, мультиинструменталист и продюсер из Казахстана Димаш Кудайберген представит в Нью-Йорке специальную программу мирового тура "Stranger", – отмечено в дополнении к афише.

31-летний композитор на постоянной основе радует армию поклонников со всего мира.

Так, Кудайберген 22 июля был удостоен почетного звания "Народный артист Кыргызской Республики". Позднее его мама Светлана Айтбаева обратилась к жителям Кыргызстана с благодарностью.

Комментаторы после объявления незамедлительно обратились к кумиру с поздравлениями.

  • Жду потрясающего концерта! Это очень круто.
  • Шикарный тур по миру! Удачных концертов, Димаш!
  • Свети наше, солнце, по всему миру.
  • Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя в этом историческом месте!
  • Не останавливайся.
  • Это невероятно.
  • Димаш, рады за тебя. Пусть все сложится хорошо и ничто не помешает твоему выступлению.
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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