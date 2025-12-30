Поклонница из Астаны исполнила мечту – ее портрет дошел до Димаша Кудайбергена

Юная поклонница из Астаны по имени Жансая создала портрет для своего кумира Димаша Кудайбергена. Подарок удалось передать артисту, встретившись с его мамой – известной исполнительницей Светланой Айтбаевой, сообщает Zakon.kz.

Об этом мероприятии рассказала казахстанский журналист Айгуль Мукей.

По ее словам, в Астане работает комиссия по делам женщин и семьи.

"Мы стараемся максимально помогать обществу, в том числе осуществлять их мечты. Мечта девочки Жансаи – встретиться с кумиром Димашем Кудайбергеном. Она передала картину, сделанную своими руками, его маме Светлане Ханым. Пусть все детские мечты сбываются". Айгуль Мукей

Также мы уже рассказывали, что поклонник Кудайбергена из Мексики захотел научиться играть на домбре. Тогда жители Костанайской области отправили ему этот музыкальный инструмент в качестве подарка.