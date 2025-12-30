#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Культура и шоу-бизнес

Поклонница из Астаны исполнила мечту – ее портрет дошел до Димаша Кудайбергена

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 11:45 Фото: Zakon.kz
Юная поклонница из Астаны по имени Жансая создала портрет для своего кумира Димаша Кудайбергена. Подарок удалось передать артисту, встретившись с его мамой – известной исполнительницей Светланой Айтбаевой, сообщает Zakon.kz.

Об этом мероприятии рассказала казахстанский журналист Айгуль Мукей.

По ее словам, в Астане работает комиссия по делам женщин и семьи.

"Мы стараемся максимально помогать обществу,  в том числе осуществлять их мечты. Мечта девочки Жансаи – встретиться с кумиром Димашем Кудайбергеном. Она передала картину, сделанную своими руками, его маме Светлане Ханым. Пусть все детские мечты сбываются". Айгуль Мукей

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 11:45
Как Димаш Кудайберген и молодое поколение музыкантов Казахстана покорили мир в 2025 году

Также мы уже рассказывали, что поклонник Кудайбергена из Мексики захотел научиться играть на домбре. Тогда жители Костанайской области отправили ему этот музыкальный инструмент в качестве подарка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Поклонница Димаша Кудайбергена исполнила свою мечту
13:33, 29 июля 2025
Поклонница Димаша Кудайбергена исполнила свою мечту
Скончался дедушка Димаша Кудайбергена
13:20, 13 июня 2023
Скончался дедушка Димаша Кудайбергена
Димаш Кудайберген поздравил папу с днем рождения
19:39, 07 декабря 2023
Димаш Кудайберген поздравил папу с днем рождения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: