Поклонница из Астаны исполнила мечту – ее портрет дошел до Димаша Кудайбергена
Фото: Zakon.kz
Юная поклонница из Астаны по имени Жансая создала портрет для своего кумира Димаша Кудайбергена. Подарок удалось передать артисту, встретившись с его мамой – известной исполнительницей Светланой Айтбаевой, сообщает Zakon.kz.
Об этом мероприятии рассказала казахстанский журналист Айгуль Мукей.
По ее словам, в Астане работает комиссия по делам женщин и семьи.
"Мы стараемся максимально помогать обществу, в том числе осуществлять их мечты. Мечта девочки Жансаи – встретиться с кумиром Димашем Кудайбергеном. Она передала картину, сделанную своими руками, его маме Светлане Ханым. Пусть все детские мечты сбываются". Айгуль Мукей
Материал по теме
Как Димаш Кудайберген и молодое поколение музыкантов Казахстана покорили мир в 2025 году
Также мы уже рассказывали, что поклонник Кудайбергена из Мексики захотел научиться играть на домбре. Тогда жители Костанайской области отправили ему этот музыкальный инструмент в качестве подарка.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript