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Культура и шоу-бизнес

В Узбекистане задушили известную певицу

Зебинисо Носирова, задушил муж, Узбекистан, певица, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 11:37 Фото: Instagram/zeboyijahonsinger
В Самаркандской области Узбекистана 26 июля 2025 года была убита 34‑летняя певица Зебинисо Носирова, известная под сценическим именем Zeboyi Jahon, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале программы Millar телеканала Milliy TV, главным подозреваемым оказался ее муж.

По предварительным данным, завязалась ссора, в результате которой мужчина задушил артистку руками. Сообщается, что у Зебои Жахон было трое детей.

"Моя сестра не заслуживала такой смерти. Примерно в четыре часа позвонила жена и сказала, что с сестрой что-то случилось. Позвонил маме – она сказала: "Срочно приезжай, ее убили". Как можно так поступить со своей супругой, матерью троих сыновей?" – приводит слова брата погибшей издание "Газета.uz".

Пресс-секретарь генерального прокурора страны Хает Шамсутдинов сообщил, что подозреваемый задержан. Против него возбудили дело по статье об убийстве.

Ранее мы рассказывали, что 24-летняя родная сестренка известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Раушан опубликовала новую серию фотографий и видео. В кадре перед аудиторией она предстала со своим женихом Ермаханом Аймахан в национальных нарядах.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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