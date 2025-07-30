В Узбекистане задушили известную певицу

В Самаркандской области Узбекистана 26 июля 2025 года была убита 34‑летняя певица Зебинисо Носирова, известная под сценическим именем Zeboyi Jahon, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале программы Millar телеканала Milliy TV, главным подозреваемым оказался ее муж.

По предварительным данным, завязалась ссора, в результате которой мужчина задушил артистку руками. Сообщается, что у Зебои Жахон было трое детей.

"Моя сестра не заслуживала такой смерти. Примерно в четыре часа позвонила жена и сказала, что с сестрой что-то случилось. Позвонил маме – она сказала: "Срочно приезжай, ее убили". Как можно так поступить со своей супругой, матерью троих сыновей?" – приводит слова брата погибшей издание "Газета.uz".

Пресс-секретарь генерального прокурора страны Хает Шамсутдинов сообщил, что подозреваемый задержан. Против него возбудили дело по статье об убийстве.

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