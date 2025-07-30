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Культура и шоу-бизнес

"Будьте счастливы": Димаш Кудайберген поддержал сестру в трогательном посте о любви

Раушан Кудайберген с женихом, фотосессия, фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 10:54 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
24-летняя родная сестренка известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Раушан опубликовала новую серию фотографий и видео. В кадре перед аудиторией она предстала со своим женихом Ермаханом Аймахан в национальных нарядах, сообщает Zakon.kz.

Публикация на странице в Instagram была размещена 29 июля 2025 года. И буквально меньше чем за сутки собрала многочисленные добрые отзывы и пожелания.

К подписи к посту идет лишь смайлик в виде сердечка.

  • Береги свою прекрасную и нежную Розу, джиги.
  • Второе фото. Оно о том, что все богатство ношу с собой или точнее на себе. Будьте счастливы, дорогие!
  • Будьте счастливы и благословенны всегда.
  • Самый нежный цветок Раушан, пусть счастье и любовь будут с вами навсегда!
  • Пусть он будет достоин тебя, милая.
  • Теперь весь мир будет за женихом бдить.
  • Прекрасная пара! Счастья вам огромного! – пишут пользователи Сети после просмотра красивых снимков.

Среди комментаторов также отметился и брат девушки – Димаш Кудайберген.

"Будьте счастливы, мои золотые!" – подчеркнул народный артист Казахстана.

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"Доктор Раушан!": поклонники поздравляют сестру Димаша Кудайбергена с выпуском

Ранее мы сообщали, что 5 октября 2025 года впервые на сцене знаменитого Madison Square Garden в Нью-Йорке с сольным концертом выступит артист из стран СНГ. Этим музыкантом является казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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