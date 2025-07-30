"Будьте счастливы": Димаш Кудайберген поддержал сестру в трогательном посте о любви
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
24-летняя родная сестренка известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Раушан опубликовала новую серию фотографий и видео. В кадре перед аудиторией она предстала со своим женихом Ермаханом Аймахан в национальных нарядах, сообщает Zakon.kz.
Публикация на странице в Instagram была размещена 29 июля 2025 года. И буквально меньше чем за сутки собрала многочисленные добрые отзывы и пожелания.
К подписи к посту идет лишь смайлик в виде сердечка.
- Береги свою прекрасную и нежную Розу, джиги.
- Второе фото. Оно о том, что все богатство ношу с собой или точнее на себе. Будьте счастливы, дорогие!
- Будьте счастливы и благословенны всегда.
- Самый нежный цветок Раушан, пусть счастье и любовь будут с вами навсегда!
- Пусть он будет достоин тебя, милая.
- Теперь весь мир будет за женихом бдить.
- Прекрасная пара! Счастья вам огромного! – пишут пользователи Сети после просмотра красивых снимков.
Среди комментаторов также отметился и брат девушки – Димаш Кудайберген.
"Будьте счастливы, мои золотые!" – подчеркнул народный артист Казахстана.
Ранее мы сообщали, что 5 октября 2025 года впервые на сцене знаменитого Madison Square Garden в Нью-Йорке с сольным концертом выступит артист из стран СНГ. Этим музыкантом является казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.
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