"Будьте счастливы": Димаш Кудайберген поддержал сестру в трогательном посте о любви

24-летняя родная сестренка известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Раушан опубликовала новую серию фотографий и видео. В кадре перед аудиторией она предстала со своим женихом Ермаханом Аймахан в национальных нарядах, сообщает Zakon.kz.

Публикация на странице в Instagram была размещена 29 июля 2025 года. И буквально меньше чем за сутки собрала многочисленные добрые отзывы и пожелания.

К подписи к посту идет лишь смайлик в виде сердечка.

Береги свою прекрасную и нежную Розу, джиги.

Второе фото. Оно о том, что все богатство ношу с собой или точнее на себе. Будьте счастливы, дорогие!

Будьте счастливы и благословенны всегда.

Самый нежный цветок Раушан, пусть счастье и любовь будут с вами навсегда!

Пусть он будет достоин тебя, милая.

Теперь весь мир будет за женихом бдить.

Прекрасная пара! Счастья вам огромного! – пишут пользователи Сети после просмотра красивых снимков.

Среди комментаторов также отметился и брат девушки – Димаш Кудайберген.

"Будьте счастливы, мои золотые!" – подчеркнул народный артист Казахстана.

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