65-летний Дмитрий Дибров разводится с молодой супругой спустя 16 лет

Самый первый ведущий российской версии шоу "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров разводится с женой после 16 лет брака. Об этом активно распространяют слухи представители шоу-бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Так, друг семьи подтвердил изданию KP.RU эту информацию. По его словам, 65-летний Дмитрий Дибров и его супруга, 36-летняя Полина, уже не вместе и находятся на грани развода.

"У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм", – уточнил собеседник.

Сама же модель отреагировала и уточнила, что ни о каком разводе речи не идет.

"Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет", – заявила "Миссис Россия 2017" в разговоре с редакцией Super.

Известно, что для Диброва это уже четвертый брак. Пара поженилась в 2009 году. Шоумен начал ухаживать за моделью Полиной Наградовой, когда ей было всего 17 лет. Однако встречаться они стали, когда девушке исполнилось 18 лет. У пары есть трое сыновей.

Также на фоне слухов из блога знаменитостей исчезли их совместные фотографии. Еще недавно Диброва шумно отметила свой 36-й день рождения. На снимках с тематической вечеринки, которыми Диброва поделилась в соцсетях, Дмитрия тоже не наблюдалось.

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