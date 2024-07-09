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Лера Кудрявцева поддержала Алсу на фоне развода

Лера Кудрявцева встала на защиту Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 13:22 Фото: Instagram/leratv, Instagram/alsou_a
Обсуждения развода исполнительницы хита "Зимний сон" Алсу по-прежнему не утихают. Представители шоу-бизнеса активно дискутируют на эту тему, сообщает Zakon.kz.

На этот раз популярная телеведущая Лера Кудрявцева призвала перестать оправдывать измену супруга Алсу. Свои размышления она опубликовала в Telegram-канале.

"Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери. Поэтому, пацаны – хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор".Лера Кудрявцева

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В мае 2024 года Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. У пары трое детей. Певица подала иск о разделе совместно нажитого имущества, беседа между представителями сторон назначена на 26 июля.

Кроме того, сама Алсу подогревает слухи, что ее экс-супруг Ян Абрамов ушел к Анастасии Решетовой. Сама же экс-возлюбленная Тимати не реагирует на это, она разбирается с Вероникой Степановой.

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