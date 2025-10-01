65-летний Дмитрий Дибров признался, почему молчит о четвертом разводе
Фото: Instagram/1dbrov
65-летний российский шоумен Дмитрий Дибров в сентябре 2025 года развелся с четвертой женой. Если 36-летняя экс-супруга активно комментирует произошедшее, то самый первый ведущий российской версии шоу "Кто хочет стать миллионером?" хранит молчание, сообщает Zakon.kz.
На днях журналист все-таки объяснил, почему остается в стороне от многочисленных доводов и слухов.
По его словам, очередной развод дался ему достаточно тяжело.
"Я не покрою гневом мать моих детей! Просто больно мне пока. Пока еще. Но через год встретимся и поговорим", – цитирует издание Spletnik Диброва.
По информации, активно распространяющейся в социальных сетях, Полина Диброва изменила мужу с близким другом семьи. Cама же Полина уже пыталась оправдаться и доказать, что измен не было.
Известно, что пара поженилась в 2009 году. Шоумен начал ухаживать за моделью Полиной Наградовой, когда ей было всего 17 лет.
Однако встречаться они стали, когда девушке исполнилось 18 лет. У пары есть трое сыновей.
