Культура и шоу-бизнес

65-летний Дмитрий Дибров признался, почему молчит о четвертом разводе

Дмитрий Дибров, развод, шоумен, комментарий, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 17:03 Фото: Instagram/1dbrov
65-летний российский шоумен Дмитрий Дибров в сентябре 2025 года развелся с четвертой женой. Если 36-летняя экс-супруга активно комментирует произошедшее, то самый первый ведущий российской версии шоу "Кто хочет стать миллионером?" хранит молчание, сообщает Zakon.kz.

На днях журналист все-таки объяснил, почему остается в стороне от многочисленных доводов и слухов.

По его словам, очередной развод дался ему достаточно тяжело.

"Я не покрою гневом мать моих детей! Просто больно мне пока. Пока еще. Но через год встретимся и поговорим", – цитирует издание Spletnik Диброва.

По информации, активно распространяющейся в социальных сетях, Полина Диброва изменила мужу с близким другом семьи. Cама же Полина уже пыталась оправдаться и доказать, что измен не было.

Известно, что пара поженилась в 2009 году. Шоумен начал ухаживать за моделью Полиной Наградовой, когда ей было всего 17 лет.

Однако встречаться они стали, когда девушке исполнилось 18 лет. У пары есть трое сыновей.

