Тазабек появился на концерте Дженнифер Лопес и удивил зрителей
Фото: акимат Астаны
Сегодня, 1 августа, на концерте американской певицы Дженнифер Лопес зрители заметили среди толпы уже знакомого героя – ростовую куклу Тазабек, передает официальный сайт акимата.
Символ чистоты появился в толпе с фирменным плакатом: "Если ты за чистоту, давай обнимемся!" и быстро стал звездой вечерa.
Фото: акимат Астаны
Горожане с радостью фотографировались с Тазабеком, делали сторис и с удовольствием поддержали теплую акцию. Тазабека с радостью восприняли и иностранные гости.
Экоперсонаж уже не раз появлялся на городских мероприятиях. Его главная миссия, напоминать, что заботиться о природе можно легко и с улыбкой.
Фото: акимат Астаны
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