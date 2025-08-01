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Культура и шоу-бизнес

Тазабек появился на концерте Дженнифер Лопес и удивил зрителей

Тазабек, концерт Jennifer Lopez , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 20:17 Фото: акимат Астаны
Сегодня, 1 августа, на концерте американской певицы Дженнифер Лопес зрители заметили среди толпы уже знакомого героя – ростовую куклу Тазабек, передает официальный сайт акимата.

Символ чистоты появился в толпе с фирменным плакатом: "Если ты за чистоту, давай обнимемся!" и быстро стал звездой вечерa.

Фото: акимат Астаны

Горожане с радостью фотографировались с Тазабеком, делали сторис и с удовольствием поддержали теплую акцию. Тазабека с радостью восприняли и иностранные гости.


Экоперсонаж уже не раз появлялся на городских мероприятиях. Его главная миссия, напоминать, что заботиться о природе можно легко и с улыбкой.

Фото: акимат Астаны

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Айсулу Омарова
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