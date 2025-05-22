"Вы нормальные?": как концерты Дженнифер Лопес в Казахстане превратились в челлендж
Казахстанцы узнали о второй возможности увидеть кумира вживую 21 мая. Об этом им заявил продюсер Малик Хасенов. По его словам, проведение второго концерта рассматривалось изначально, в случае если бы билеты на первый концерт в Астане были бы полностью распроданы.
"Билеты, приобретенные на концерты Дженнифер Лопес в Астане и Алматы, являются полностью невозвратными. Организация второго концерта в Казахстане стала возможной благодаря этому условию, утвержденному менеджментом международного тура JLo".Малик Хасенов
Теперь поклонники певицы из Алматы возмущаются, так как они уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые тоже, к сожалению, являются невозвратными. Алматинцы своим негодованием активно делятся в социальных сетях.
- Комедия. Сочувствую тем, кто летит в Астану из Алматы на концерт. Организаторы умеют удивлять.
- Лицо алматинца, купившего билет в Астану, – 🥸😆😬😂.
- Вы нормальные? Зачем мы едем из Алматы в Астану?
- И что она 10 дней будет делать в Казахстане?
- Да начнутся "Голодные игры".
- Нет у нас стадиона такого масштаба. "Алматы Арена" – маленькая, Центральный стадион в Алматы находится в ужасном состоянии. Лучше сделать второй концерт в Астане.
- Только в нашей стране могут так организовать плохо! Зачем мы купили билеты из Алматы в Астану!
- Устроили цирк.
- Как будет стыдно за Центральный стадион перед Дженнифер.
- У Джей Ло уши горят, наверное.
- Хорошо, что я живу в Актау! И мне все равно, куда лететь.
- Развивают внутренний туризм! Алматинцы едут в Астану на концерт, астанинцы – в Алматы.
- Алматинцы, купившие билеты в Астану, кусаете локти?
- Вы серьезно? Нельзя было заранее это предусмотреть. Алматинцы в шоке.
- И ни одной площадки по стране, которая бы отвечала мировым стандартам.
Примечательным является еще один факт. Дата сольного концерта не согласована с ФК "Кайрат". На Центральном стадионе в эти дни должны состояться матчи Премьер-лиги чемпионата РК:
"На 9-10 августа запланирован официальный матч ФК "Кайрат" – ФК "Женис".
Кроме того, первая новость о приезде мировой звезды вызвала сильный ажиотаж, и в итоге желающие попасть на этот концерт "уронили" сайт продажи билетов. Как будут обстоять дела с продажей билетов на этот раз, узнаем в пятницу, 23 мая.