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Культура и шоу-бизнес

"Вы нормальные?": как концерты Дженнифер Лопес в Казахстане превратились в челлендж

Дженнифер Лопес, выступление, Алматы, Астана, фанаты, возмущение, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 12:18 Фото: Instagram/jlo
Концерт американской певицы Дженнифер Лопес, запланированный на 1 августа 2025 года в Астане, изначально наделал много шума. Теперь Казнет будоражит из-за новости о втором выступлении актрисы уже в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы узнали о второй возможности увидеть кумира вживую 21 мая. Об этом им заявил продюсер Малик Хасенов. По его словам, проведение второго концерта рассматривалось изначально, в случае если бы билеты на первый концерт в Астане были бы полностью распроданы.

"Билеты, приобретенные на концерты Дженнифер Лопес в Астане и Алматы, являются полностью невозвратными. Организация второго концерта в Казахстане стала возможной благодаря этому условию, утвержденному менеджментом международного тура JLo".Малик Хасенов

Теперь поклонники певицы из Алматы возмущаются, так как они уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые тоже, к сожалению, являются невозвратными. Алматинцы своим негодованием активно делятся в социальных сетях.

  • Комедия. Сочувствую тем, кто летит в Астану из Алматы на концерт. Организаторы умеют удивлять.
  • Лицо алматинца, купившего билет в Астану, – 🥸😆😬😂.
  • Вы нормальные? Зачем мы едем из Алматы в Астану?
  • И что она 10 дней будет делать в Казахстане?
  • Да начнутся "Голодные игры".
  • Нет у нас стадиона такого масштаба. "Алматы Арена" – маленькая, Центральный стадион в Алматы находится в ужасном состоянии. Лучше сделать второй концерт в Астане.
  • Только в нашей стране могут так организовать плохо! Зачем мы купили билеты из Алматы в Астану!
  • Устроили цирк.
  • Как будет стыдно за Центральный стадион перед Дженнифер.
  • У Джей Ло уши горят, наверное.
  • Хорошо, что я живу в Актау! И мне все равно, куда лететь.
  • Развивают внутренний туризм! Алматинцы едут в Астану на концерт, астанинцы – в Алматы.
  • Алматинцы, купившие билеты в Астану, кусаете локти?
  • Вы серьезно? Нельзя было заранее это предусмотреть. Алматинцы в шоке.
  • И ни одной площадки по стране, которая бы отвечала мировым стандартам.

Примечательным является еще один факт. Дата сольного концерта не согласована с ФК "Кайрат". На Центральном стадионе в эти дни должны состояться матчи Премьер-лиги чемпионата РК:

"На 9-10 августа запланирован официальный матч ФК "Кайрат" – ФК "Женис".

Кроме того, первая новость о приезде мировой звезды вызвала сильный ажиотаж, и в итоге желающие попасть на этот концерт "уронили" сайт продажи билетов. Как будут обстоять дела с продажей билетов на этот раз, узнаем в пятницу, 23 мая.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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