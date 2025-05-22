"Вы нормальные?": как концерты Дженнифер Лопес в Казахстане превратились в челлендж

Концерт американской певицы Дженнифер Лопес, запланированный на 1 августа 2025 года в Астане, изначально наделал много шума. Теперь Казнет будоражит из-за новости о втором выступлении актрисы уже в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы узнали о второй возможности увидеть кумира вживую 21 мая. Об этом им заявил продюсер Малик Хасенов. По его словам, проведение второго концерта рассматривалось изначально, в случае если бы билеты на первый концерт в Астане были бы полностью распроданы.

"Билеты, приобретенные на концерты Дженнифер Лопес в Астане и Алматы, являются полностью невозвратными. Организация второго концерта в Казахстане стала возможной благодаря этому условию, утвержденному менеджментом международного тура JLo". Малик Хасенов

Теперь поклонники певицы из Алматы возмущаются, так как они уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые тоже, к сожалению, являются невозвратными. Алматинцы своим негодованием активно делятся в социальных сетях.

Комедия. Сочувствую тем, кто летит в Астану из Алматы на концерт. Организаторы умеют удивлять.

Лицо алматинца, купившего билет в Астану, – 🥸😆😬😂.

Вы нормальные? Зачем мы едем из Алматы в Астану?

И что она 10 дней будет делать в Казахстане?

Да начнутся "Голодные игры".

Нет у нас стадиона такого масштаба. "Алматы Арена" – маленькая, Центральный стадион в Алматы находится в ужасном состоянии. Лучше сделать второй концерт в Астане.

Только в нашей стране могут так организовать плохо! Зачем мы купили билеты из Алматы в Астану!

Устроили цирк.

Как будет стыдно за Центральный стадион перед Дженнифер.

У Джей Ло уши горят, наверное.

Хорошо, что я живу в Актау! И мне все равно, куда лететь.

Развивают внутренний туризм! Алматинцы едут в Астану на концерт, астанинцы – в Алматы.

Алматинцы, купившие билеты в Астану, кусаете локти?

Вы серьезно? Нельзя было заранее это предусмотреть. Алматинцы в шоке.

И ни одной площадки по стране, которая бы отвечала мировым стандартам.

Примечательным является еще один факт. Дата сольного концерта не согласована с ФК "Кайрат". На Центральном стадионе в эти дни должны состояться матчи Премьер-лиги чемпионата РК:

"На 9-10 августа запланирован официальный матч ФК "Кайрат" – ФК "Женис".

Кроме того, первая новость о приезде мировой звезды вызвала сильный ажиотаж, и в итоге желающие попасть на этот концерт "уронили" сайт продажи билетов. Как будут обстоять дела с продажей билетов на этот раз, узнаем в пятницу, 23 мая.