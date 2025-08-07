Что нужно знать зрителям о концерте Дженнифер Лопес в Алматы
Кто выступит на разогреве у Дженнифер Лопес?
Накануне, 6 августа, организаторы концерта Джей Ло сообщили, один из самых ярких артистов казахстанской сцены Sadraddin выступит на pre-show у Джей Ло.
Что ждет зрителей до начала концерта?
Чтобы зрители могли насладиться концертом без лишних забот, на территории стадиона будут работать фудкорнеры с разнообразной едой и напитками.
А еще, как добавили организаторы, к продаже будет доступен эксклюзивный мерч Дженнифер Лопес.
Схема входа в Центральный стадион Алматы
Также зрителям напомнили и показали схему входа в стадион:
- Вход в VIP Standing осуществляется только через южную трибуну, ворота 4 (вход со стороны ул. Сатпаева).
- Вход в Fan Zone, Dance Floor, Free Zone осуществляется через северную трибуну, ворота 6 (вход со стороны пр. Абая).
- Вход в сектора 26-28, 30-32, 40-42 осуществляется через восточную трибуну, ворота 1 (вход со стороны ул. Байтурсынова).
- Вход в сектора 33-36, 43-47 осуществляется через восточную трибуну, ворота 2 (вход со стороны ул. Байтурсынова).
- Вход в сектора 2-9, 11-18 осуществляется через северную трибуну, ворота 5 (вход со стороны пр. Абая).
- Вход в сектора 19-22, 24, 25 осуществляется через северную трибуну, ворота 6 (вход со стороны пр. Абая).
"При входе обязательно получите пропускную отметку. Без нее попасть на территорию мероприятия будет невозможно", – подчеркнули организаторы.
Зрителям посоветовали заранее ознакомиться со схемой стадиона, чтобы избежать скопления людей у входов.
Стадион открывает свои двери с 15:00
Всех гостей организаторы просят приходить заблаговременно, чтобы избежать задержек на входе.
"Вход на стадион доступен с 15:00. Вход на мероприятие осуществляется только по билетам с QR-кодом. Один билет действителен на одного человека. Доступ на стоячую зону (VIP Standing, Fan zone, Dance floor) разрешен с 16 лет. Лица в возрасте от 12 до 16 лет допускаются на мероприятие только в сопровождении совершеннолетнего взрослого и только при наличии билета на сидячие места", – предупреждают зрителей.
Вместе с тем их просят соблюдать правила поведения в общественных местах:
- Уважайте окружающих и персонал.
- Следуйте инструкциям волонтеров и сотрудников безопасности.
- Не приносите запрещенные предметы (еда, напитки, оружие, наркотики и так далее).
Что запрещено проносить с собой на концерт Джей Ло?
Кроме того, организаторы опубликовали список запрещенных предметов:
"Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с перечнем предметов, которые нельзя приносить на стадион. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта всех гостей. На входе сотрудники службы безопасности будут проверять личные вещи. Все запрещенные предметы будут изыматься".
Фото: Instagram/firstmediagroup
