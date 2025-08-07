#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Что нужно знать зрителям о концерте Дженнифер Лопес в Алматы

всемирно известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 18:09 Фото: Instagram/jlo
В Алматы в предстоящее воскресенье, 10 августа 2025 года, на центральном стадионе состоится концерт всемирно известной американской певицы Дженнифер Лопес. О том, что важно и нужно знать зрителям про это грандиозное шоу, – в материале Zakon.kz.

Кто выступит на разогреве у Дженнифер Лопес?

Накануне, 6 августа, организаторы концерта Джей Ло сообщили, один из самых ярких артистов казахстанской сцены Sadraddin выступит на pre-show у Джей Ло.

Что ждет зрителей до начала концерта?

Чтобы зрители могли насладиться концертом без лишних забот, на территории стадиона будут работать фудкорнеры с разнообразной едой и напитками.

А еще, как добавили организаторы, к продаже будет доступен эксклюзивный мерч Дженнифер Лопес.

Схема входа в Центральный стадион Алматы

Также зрителям напомнили и показали схему входа в стадион:

  • Вход в VIP Standing осуществляется только через южную трибуну, ворота 4 (вход со стороны ул. Сатпаева).
  • Вход в Fan Zone, Dance Floor, Free Zone осуществляется через северную трибуну, ворота 6 (вход со стороны пр. Абая).
  • Вход в сектора 26-28, 30-32, 40-42 осуществляется через восточную трибуну, ворота 1 (вход со стороны ул. Байтурсынова).
  • Вход в сектора 33-36, 43-47 осуществляется через восточную трибуну, ворота 2 (вход со стороны ул. Байтурсынова).
  • Вход в сектора 2-9, 11-18 осуществляется через северную трибуну, ворота 5 (вход со стороны пр. Абая).
  • Вход в сектора 19-22, 24, 25 осуществляется через северную трибуну, ворота 6 (вход со стороны пр. Абая).

"При входе обязательно получите пропускную отметку. Без нее попасть на территорию мероприятия будет невозможно", – подчеркнули организаторы.

Зрителям посоветовали заранее ознакомиться со схемой стадиона, чтобы избежать скопления людей у входов.

Стадион открывает свои двери с 15:00

Всех гостей организаторы просят приходить заблаговременно, чтобы избежать задержек на входе.

"Вход на стадион доступен с 15:00. Вход на мероприятие осуществляется только по билетам с QR-кодом. Один билет действителен на одного человека. Доступ на стоячую зону (VIP Standing, Fan zone, Dance floor) разрешен с 16 лет. Лица в возрасте от 12 до 16 лет допускаются на мероприятие только в сопровождении совершеннолетнего взрослого и только при наличии билета на сидячие места", – предупреждают зрителей.

Вместе с тем их просят соблюдать правила поведения в общественных местах:

  • Уважайте окружающих и персонал.
  • Следуйте инструкциям волонтеров и сотрудников безопасности.
  • Не приносите запрещенные предметы (еда, напитки, оружие, наркотики и так далее).

Что запрещено проносить с собой на концерт Джей Ло?

Кроме того, организаторы опубликовали список запрещенных предметов:

"Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с перечнем предметов, которые нельзя приносить на стадион. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта всех гостей. На входе сотрудники службы безопасности будут проверять личные вещи. Все запрещенные предметы будут изыматься".

Фото: Instagram/firstmediagroup

Ранее акимат Алматы отчитался о подготовке к грандиозному концерту Дженнифер Лопес.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
