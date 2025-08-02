Лучше сама: Буланова объяснила, почему отвергла помощь Крутого и Пригожина

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова заявила, что больше не намерена работать с известными продюсерами и лейблами, сообщает Zakon.kz.

В интервью Общественной службе новостей певица подчеркнула, что стремится к полной творческой самостоятельности.

"Да, у меня был опыт сотрудничества с Игорем Крутым и другими крупными продюсерами. Но ничего стоящего из этого не вышло", – призналась Буланова.

По ее словам, с самого начала карьеры она считала важным полагаться исключительно на собственные силы.

Артистка отметила, что не готова вернуться к продюсерской модели работы ни при каких условиях.

"Кто бы это ни был – Крутой, Матвиенко, Пригожин – я всегда хотела быть независимым артистом", – подчеркнула она.

А ранее казахстанец, подаривший три розы Дженнифер Лопес, объяснил свой поступок.

