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Культура и шоу-бизнес

Лучше сама: Буланова объяснила, почему отвергла помощь Крутого и Пригожина

Татьяна Буланова, продюсеры , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 01:51 Фото: Instagram/buslya
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова заявила, что больше не намерена работать с известными продюсерами и лейблами, сообщает Zakon.kz.

В интервью Общественной службе новостей певица подчеркнула, что стремится к полной творческой самостоятельности.

"Да, у меня был опыт сотрудничества с Игорем Крутым и другими крупными продюсерами. Но ничего стоящего из этого не вышло", – призналась Буланова.

По ее словам, с самого начала карьеры она считала важным полагаться исключительно на собственные силы.

Артистка отметила, что не готова вернуться к продюсерской модели работы ни при каких условиях.

"Кто бы это ни был – Крутой, Матвиенко, Пригожин – я всегда хотела быть независимым артистом", – подчеркнула она.

А ранее казахстанец, подаривший три розы Дженнифер Лопес, объяснил свой поступок. 

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Айсулу Омарова
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