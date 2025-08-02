#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
543.24
619.89
6.78
Культура и шоу-бизнес

Казахстанец, подаривший три розы Дженнифер Лопес, объяснил свой поступок

Дженнифер Лопес, концерт, Астана, фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 20:44 Фото: Facebook/jenniferlopez
Мадияр Мулдашев, ставший героем соцсетей после того, как подарил Дженнифер Лопес три красные розы на концерте в Астане, объяснил свой поступок и предложил поклонникам певицы устроить флешмоб, сообщает Zakon.kz.

Сообщение он 2 августа опубликовал в Threads.

"Читаю тредс и все обсуждают эти три розы, которые я подарил", – написал Мулдашев.

По его словам, он осознанно выбрал небольшой букет, чтобы не повредить его в толпе: "В борьбе за первый ряд нормальный букет бы не пережил. А с маленьким – удобно: тонкий, легкий, выдержал 8 часов на улице и 4 часа в зале".

Мадияр пошутил, что теперь каждый может дарить любимой всего пять роз, ссылаясь на то, что "Джей Ло была рада и трем". Ему удалось на концерте сделать селфи со звездой.

Фото: Threads/madick.pics

Он также предложил поклонникам певицы принести с собой три розы в целлофане на ее следующий концерт в Алматы.

"Представьте, в каком она будет шоке", – добавил он.

Выступление американской звезды Дженнифер Лопес в Астане состоялось в пятницу, 1 августа. Уже 10 августа 56-летняя актриса взорвет Алматы. Ее команда уточнила, что билеты все раскуплены.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Яна Рудковская прилетела в Казахстан ради Дженнифер Лопес
Культура и шоу-бизнес
16:21, Сегодня
Яна Рудковская прилетела в Казахстан ради Дженнифер Лопес
"Будь счастлива, моя ласточка!" Димаш Кудайберген растрогал до слез сестру на ее свадьбе
Культура и шоу-бизнес
15:54, Сегодня
"Будь счастлива, моя ласточка!" Димаш Кудайберген растрогал до слез сестру на ее свадьбе
"Взгляд – огонь": Казнет разбирает романтические фото Джуринской из Рима
Культура и шоу-бизнес
13:32, Сегодня
"Взгляд – огонь": Казнет разбирает романтические фото Джуринской из Рима
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: