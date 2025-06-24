Татьяну Буланову внесли в Книгу рекордов

56-летняя заслуженная артистка России Татьяна Буланова стала рекордсменкой по количеству дуэтов. Всего певица записала 114 совместных треков. За это исполнительницу хита "Мой ненаглядный" внесли в Книгу рекордов России, сообщает Zakon.kz.

На сайте Книги рекордов сказано:

"Рекорд Татьяны Булановой – это не просто цифра, это символ ее творческой энергии и любви к музыке. Ее дуэты – это яркое свидетельство таланта и значимого вклада в российскую музыкальную культуру".

Среди ее дуэтов можно встретить работы с такими звездами, как Михаил Боярский, Кай Метов, Филипп Киркоров и многими другими.

Материал по теме 56-летнюю Татьяну Буланову обвинили в безвкусице

Ранее мы рассказывали, что экс-ведущая популярного шоу "Дом-2" Ксения Бородина в третий раз официально оформила отношения 3 июня 2025 года. Ее мужем стал предприниматель Николай Сердюков. Уже 23 числа пара устроила роскошное торжество со множеством гостей в шикарном особняке.