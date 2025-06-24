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Культура и шоу-бизнес

Татьяну Буланову внесли в Книгу рекордов

Татьяна Буланова, хиты, треки, дуэты, рекорды, Россия, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 18:55 Фото: knigarekordovrossii.ru
56-летняя заслуженная артистка России Татьяна Буланова стала рекордсменкой по количеству дуэтов. Всего певица записала 114 совместных треков. За это исполнительницу хита "Мой ненаглядный" внесли в Книгу рекордов России, сообщает Zakon.kz.

На сайте Книги рекордов сказано:

"Рекорд Татьяны Булановой – это не просто цифра, это символ ее творческой энергии и любви к музыке. Ее дуэты – это яркое свидетельство таланта и значимого вклада в российскую музыкальную культуру".

Среди ее дуэтов можно встретить работы с такими звездами, как Михаил Боярский, Кай Метов, Филипп Киркоров и многими другими.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 18:55
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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