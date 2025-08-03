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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген трогательно обратился к Игорю Крутому

Димаш Кудайберген, Игорь Крутой, свадьба , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 22:03 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген трогательно обратился к продюсеру и композитору Игорю Крутому, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он 3 августа поблагодарил маэстро за то, что тот приехал на свадьбу его сестры.

"Дорогой Игорь Яковлевич, спасибо вам за то, что разделили с нами этот важный и трогательный день – свадьбу моей родной сестры. Ваш приезд стал для нас настоящим подарком, наполненным не просто уважением, а теплом, душой и настоящей дружбой. Мы всегда знали вас как великого композитора, но мне особенно дорого то, что в вас живет еще и большой человек с сердцем, открытым к ближним. Спасибо, за дружбу – и в музыке, и в жизни", – написал Димаш под постом. 

Ранее сообщалось, что в пятницу, 1 августа 2025 года, 24-летняя младшая сестра известного исполнителя Димаша Кудайбергена вышла замуж. Народный артист Казахстана исполнил песню "Қарлығашым ұя салғанда", написанную специально для этого особого торжества. 

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Айсулу Омарова
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