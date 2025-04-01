Поклонники Димаша Кудайбергена атаковали соцсети Игоря Крутого
Так, 1 апреля 2025 года Крутой анонсировал телепремьеру своего шоу под названием "Рапсодия льда – 2".
"Мечтаю, чтобы это действо увидели многие люди, любящие пение Ильдара Абдразакова, Sumi Jo, Ольги Перетятько, Димы Билана, искусство фигурного катания в постановке Ильи Авербуха и мою музыку!"Игорь Крутой
Поклонники с трепетом восприняли это известие, так как многие не смогли попасть на представление, которое состоялось еще 8 марта.
Однако у многих возникла претензия к музыканту касательно отсутствия в этом шоу Димаша Кудайбергена.
- Очень жаль, что в этом выпуске не увижу дорогого Димаша!
- Жаль, что Димаша не увидим в этом выпуске.
- Представляю, как бы Димаш спел эту песню, наверное, бы свою изюминку привнес.
- С Димашем бы было по-другому это шоу.
- Жаль, что Димаша там не будет, – отмечают пользователи.
В ноябре 2018 года Димаш исполнил песню "Любовь уставших лебедей" под аккомпанемент российского композитора. Премьера первого дуэта с маэстро прошла на одном из центральных телеканалов. Позже с этой же композицией они вышли на сцену Кремлевского дворца. Затем Игорь Крутой пригласил Димаша на "Песню года". В репертуаре Димаша Кудайбергена позже появилась новая песня, написанная Крутым, – "Мадемуазель Хайд".
Ранее мы рассказывали, что казахстанская исполнительница Макпал Исабекова уверена в своем призвании и в том, что сцена – это ее место. Такими смелыми выводами она поделилась с аудиторией, разместив несколько концертных снимков.