Поклонники Димаша Кудайбергена атаковали соцсети Игоря Крутого

В свое время казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген успешно работал с российским композитором Игорем Крутым. Как отмечают специалисты, казахстанец даже стал для пианиста своеобразной музой. На данный момент артисты не радуют поклонников совместным творчеством, сообщает Zakon.kz.

Так, 1 апреля 2025 года Крутой анонсировал телепремьеру своего шоу под названием "Рапсодия льда – 2".

"Мечтаю, чтобы это действо увидели многие люди, любящие пение Ильдара Абдразакова, Sumi Jo, Ольги Перетятько, Димы Билана, искусство фигурного катания в постановке Ильи Авербуха и мою музыку!" Игорь Крутой

Поклонники с трепетом восприняли это известие, так как многие не смогли попасть на представление, которое состоялось еще 8 марта.

Однако у многих возникла претензия к музыканту касательно отсутствия в этом шоу Димаша Кудайбергена.

Очень жаль, что в этом выпуске не увижу дорогого Димаша!

Жаль, что Димаша не увидим в этом выпуске.

Представляю, как бы Димаш спел эту песню, наверное, бы свою изюминку привнес.

С Димашем бы было по-другому это шоу.

Жаль, что Димаша там не будет, – отмечают пользователи.

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В ноябре 2018 года Димаш исполнил песню "Любовь уставших лебедей" под аккомпанемент российского композитора. Премьера первого дуэта с маэстро прошла на одном из центральных телеканалов. Позже с этой же композицией они вышли на сцену Кремлевского дворца. Затем Игорь Крутой пригласил Димаша на "Песню года". В репертуаре Димаша Кудайбергена позже появилась новая песня, написанная Крутым, – "Мадемуазель Хайд".

Ранее мы рассказывали, что казахстанская исполнительница Макпал Исабекова уверена в своем призвании и в том, что сцена – это ее место. Такими смелыми выводами она поделилась с аудиторией, разместив несколько концертных снимков.