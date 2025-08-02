"Будь счастлива, моя ласточка!" Димаш Кудайберген растрогал до слез сестру на ее свадьбе
Выступление артиста стало одним их самых впечатлительных моментом узату-той.
Димаш Кудайберген посвятил трогательные слова Раушан. Он вспомнил казахскую пословицу: "Цель дороги – дойти, девушки – выпорхнуть из родительского дома".
"Несмотря на то, что мы это понимаем, то никому нелегко отдать сестру другому человеку. Однако тот факт, что они находят себе любимых и уходят с благословением родителей и родственников, радует сердце".Димаш Кудайберген
Далее певец добавил, что с братом Мансуром подготовили для молодоженов композицию под названием "Қарлығашым ұя салғанда".
"Через эту песню мы хотели показать тоску в сердце. Будь счастлива, моя ласточка! Сердце брата!"Димаш Кудайберген
Судя по опубликованным кадрам, Раушан не смогла сдержать слез и поддалась эмоциям.
- Какая красивая невеста. Будь счастлива.
- Поздравляю. Счастья бесконечного и огромного.
- Самое прекрасное, трогательное до слез и нежное видео. Такая нежная любовь исходит от тебя, Димаш, к твоей сестренке, песня и твой голос...
- Трогательная песня.
- С таким братом в этой жизни ничего не страшно.
- Какой прекрасный момент. Пусть твоя сестра будет счастлива.
- От всей души поздравляю вас с днем свадьбы вашей нежной, доброй, прекрасной сестры Раушан!
- В этот радостный день самый большой подарок – гордость и счастливые слезы бабушек, родителей и братьев. Пусть жизненный путь Раушан всегда будет светлым, полным любви и благополучия!
- Как это трогательно и слезно.
- Плачу вместе с Раушан. Какая любовь между вами, какая поддержка! Эта песня невероятно красивая, – отмечают восторженные пользователи после просмотра.
Несколько месяцев назад стало известно, что 24-летняя родная сестренка известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена выходит замуж. А 1 августа 2025 года Раушан Кудайберген разместила серию снимков с важного свадебного обряда – Кудалык.
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Известно, что жених Раушан родился 18 февраля 2000 года, в 2018 году стал студентом Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра". Ермахан – певец и артист, входит в актерский состав Музыкального театра юного зрителя (МТЮЗ) Астаны.