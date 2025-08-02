"Будь счастлива, моя ласточка!" Димаш Кудайберген растрогал до слез сестру на ее свадьбе

В пятницу, 1 августа 2025 года, 24-летняя младшая сестра известного исполнителя Димаша Кудайбергена вышла замуж. Народный артист Казахстана исполнил песню "Қарлығашым ұя салғанда", написанную специально для этого особого торжества, сообщает Zakon.kz.

Выступление артиста стало одним их самых впечатлительных моментом узату-той.

Димаш Кудайберген посвятил трогательные слова Раушан. Он вспомнил казахскую пословицу: "Цель дороги – дойти, девушки – выпорхнуть из родительского дома".

"Несмотря на то, что мы это понимаем, то никому нелегко отдать сестру другому человеку. Однако тот факт, что они находят себе любимых и уходят с благословением родителей и родственников, радует сердце". Димаш Кудайберген

Далее певец добавил, что с братом Мансуром подготовили для молодоженов композицию под названием "Қарлығашым ұя салғанда".

"Через эту песню мы хотели показать тоску в сердце. Будь счастлива, моя ласточка! Сердце брата!" Димаш Кудайберген

Судя по опубликованным кадрам, Раушан не смогла сдержать слез и поддалась эмоциям.

Какая красивая невеста. Будь счастлива.

Поздравляю. Счастья бесконечного и огромного.

Самое прекрасное, трогательное до слез и нежное видео. Такая нежная любовь исходит от тебя, Димаш, к твоей сестренке, песня и твой голос...

Трогательная песня.

С таким братом в этой жизни ничего не страшно.

Какой прекрасный момент. Пусть твоя сестра будет счастлива.

От всей души поздравляю вас с днем свадьбы вашей нежной, доброй, прекрасной сестры Раушан!

В этот радостный день самый большой подарок – гордость и счастливые слезы бабушек, родителей и братьев. Пусть жизненный путь Раушан всегда будет светлым, полным любви и благополучия!

Как это трогательно и слезно.

Плачу вместе с Раушан. Какая любовь между вами, какая поддержка! Эта песня невероятно красивая, – отмечают восторженные пользователи после просмотра.

Несколько месяцев назад стало известно, что 24-летняя родная сестренка известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена выходит замуж. А 1 августа 2025 года Раушан Кудайберген разместила серию снимков с важного свадебного обряда – Кудалык.

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Известно, что жених Раушан родился 18 февраля 2000 года, в 2018 году стал студентом Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра". Ермахан – певец и артист, входит в актерский состав Музыкального театра юного зрителя (МТЮЗ) Астаны.