Вера Брежнева поблагодарила жителей Алматы и Астаны
Фото: Instagram/ververa
Известная украинская поп-певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева опубликовала видео, снятое во время концертов в Алматы, Ташкенте, Астане, сообщает Zakon.kz.
Им экс-солистка "ВИА Гры" поделилась сегодня, 7 мая 2025 года, в своем Instagram.
"Рахмет, дякую, спасибо, Алматы, Ташкент, Астана", – написала 43-летняя Вера.
Подписчики Брежневой из этих трех городов в ответ поблагодарили певицу за эмоции, которые они получили во время концертов:
- "Королева".
- "Благодарю за мощнейшую женскую энергию. Астана наполнилась".
- "Вера, спасибо вам за подаренные эмоции и лучший вечер в Алматы".
- "Концерт прошел на высшем уровне! Спасибо за эмоции, за восторг. Все прошло на высшем уровне. Ждем вновь вас в Астане".
- "Спасибо большое за концерт! Такой шквал эмоций был! Вера, вы – огонь. Была на концерте в Ташкенте, сама из Казахстана (Шымкент)".
- "Была на концерте в Ташкенте, испытала столько эмоций. Вера, вы такая сногсшибательная красотка, танцуете классно, энергетика бешеная. Спасибо большое".
О том, что Вера Брежнева приедет в Казахстан с концертами, стало известно в начале апреля 2025 года. В Алматы концерт прошел 30 апреля, в Ташкенте – 1 мая, а в Астане – 3 мая. Позднее сообщалось, что алматинцы выкупили лишь половину билетов на концерт экс-участницы поп-группы "ВИА Гра". Но все же концерт состоялся и примечательным моментом стал диалог певицы и ее алматинского поклонника.
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