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Культура и шоу-бизнес

Вера Брежнева поблагодарила жителей Алматы и Астаны

Вера Брежнева поблагодарила жителей Алматы и Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 12:53 Фото: Instagram/ververa
Известная украинская поп-певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева опубликовала видео, снятое во время концертов в Алматы, Ташкенте, Астане, сообщает Zakon.kz.

Им экс-солистка "ВИА Гры" поделилась сегодня, 7 мая 2025 года, в своем Instagram.

"Рахмет, дякую, спасибо, Алматы, Ташкент, Астана", – написала 43-летняя Вера.

Подписчики Брежневой из этих трех городов в ответ поблагодарили певицу за эмоции, которые они получили во время концертов:

  • "Королева".
  • "Благодарю за мощнейшую женскую энергию. Астана наполнилась".
  • "Вера, спасибо вам за подаренные эмоции и лучший вечер в Алматы".
  • "Концерт прошел на высшем уровне! Спасибо за эмоции, за восторг. Все прошло на высшем уровне. Ждем вновь вас в Астане".
  • "Спасибо большое за концерт! Такой шквал эмоций был! Вера, вы – огонь. Была на концерте в Ташкенте, сама из Казахстана (Шымкент)".
  • "Была на концерте в Ташкенте, испытала столько эмоций. Вера, вы такая сногсшибательная красотка, танцуете классно, энергетика бешеная. Спасибо большое".

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О том, что Вера Брежнева приедет в Казахстан с концертами, стало известно в начале апреля 2025 года. В Алматы концерт прошел 30 апреля, в Ташкенте – 1 мая, а в Астане – 3 мая. Позднее сообщалось, что алматинцы выкупили лишь половину билетов на концерт экс-участницы поп-группы "ВИА Гра". Но все же концерт состоялся и примечательным моментом стал диалог певицы и ее алматинского поклонника.

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