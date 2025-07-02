Новая публикация 43-летней Веры Брежневой вызвала волну восторга

Поклонники известной украинской поп-певицы и актрисы Веры Брежневой осыпали своего кумира комплиментами под новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

Сегодня 43-летняя артистка опубликовала в Instagram серию снимков из столицы Молдовы.

"Фестиваль..., музыка, вы – лучшее сочетание. Спасибо, Кишинёв!" – написала Вера под публикацией 2 июля 2025 года.

А подписчики, которых у Брежневой более 13,5 млн, написали:

"Идеальна!"

"Шикарная!"

"Прекрасна!"

"Восхитительная!"

"Любимая красавица!"

"Как всегда на высоте!"

"Красота моя! Так красиво!"

"Прекрасная, шикарная Вера!"

"Твоей красоте завидуют даже ангелы!"

"Роскошная женщина, иначе не скажешь!"

"Очень классные фото, Вера Викторовна! Вы всегда на высоте!"

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