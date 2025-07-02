Новая публикация 43-летней Веры Брежневой вызвала волну восторга
Фото: Instagram/ververa
Поклонники известной украинской поп-певицы и актрисы Веры Брежневой осыпали своего кумира комплиментами под новой публикацией, сообщает Zakon.kz.
Сегодня 43-летняя артистка опубликовала в Instagram серию снимков из столицы Молдовы.
"Фестиваль..., музыка, вы – лучшее сочетание. Спасибо, Кишинёв!" – написала Вера под публикацией 2 июля 2025 года.
А подписчики, которых у Брежневой более 13,5 млн, написали:
- "Идеальна!"
- "Шикарная!"
- "Прекрасна!"
- "Восхитительная!"
- "Любимая красавица!"
- "Как всегда на высоте!"
- "Красота моя! Так красиво!"
- "Прекрасная, шикарная Вера!"
- "Твоей красоте завидуют даже ангелы!"
- "Роскошная женщина, иначе не скажешь!"
- "Очень классные фото, Вера Викторовна! Вы всегда на высоте!"
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