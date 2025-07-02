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Культура и шоу-бизнес

Новая публикация 43-летней Веры Брежневой вызвала волну восторга

Новая публикация 43-летней Веры Брежневой вызвала волну восторга, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 14:28 Фото: Instagram/ververa
Поклонники известной украинской поп-певицы и актрисы Веры Брежневой осыпали своего кумира комплиментами под новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

Сегодня 43-летняя артистка опубликовала в Instagram серию снимков из столицы Молдовы.

"Фестиваль..., музыка, вы – лучшее сочетание. Спасибо, Кишинёв!" – написала Вера под публикацией 2 июля 2025 года.

А подписчики, которых у Брежневой более 13,5 млн, написали:

  • "Идеальна!"
  • "Шикарная!"
  • "Прекрасна!"
  • "Восхитительная!"
  • "Любимая красавица!"
  • "Как всегда на высоте!"
  • "Красота моя! Так красиво!"
  • "Прекрасная, шикарная Вера!"
  • "Твоей красоте завидуют даже ангелы!"
  • "Роскошная женщина, иначе не скажешь!"
  • "Очень классные фото, Вера Викторовна! Вы всегда на высоте!"

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