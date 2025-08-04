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Культура и шоу-бизнес

Алсу трогательно поздравила маму с 71-летием

певица Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 18:31 Фото: instagram/alsou_a
Певица Алсу 4 августа 2025 года опубликовала в Instagram душевное поздравление в честь дня рождения своей мамы, сообщает Zakon.kz.

В посте певица поблагодарила ее за все, что она для нее делает:

"Мамик, спасибо тебе за эту жизнь! За все твое бесконечное терпение, тепло, заботу и любовь. Я тебя очень люблю. Долгих, спокойных и радостных лет тебе! Мы постараемся сделать все для этого!" – пишет Алсу.

К поздравлению Алсу приложила трогательное видео, где исполняет песню "Если ты будешь рядом, мама", добавив особую эмоциональность моменту.

Разие Исхаковне, маме певицы, исполнился 71 год. Поклонники в комментариях отметили, как молодо и светло выглядит мама Алсу, а также поблагодарили певицу за теплые семейные моменты, которыми она делится.

Ранее мы сообщали, что танцоры Татьяны Булановой неожиданно стали звездами Сети.

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Асель Аукешева
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