"Двигаются – уже хорошо": танцоры Татьяны Булановой неожиданно стали звездами Сети
Фото: Vk/bulanovacom
В Сети активно распространяют видео с выступления 56-летней народной артистки России Татьяны Булановой. Внимание зрителей привлекли танцоры, исполняющие на сцене несложные движения, сообщает Zakon.kz.
"Танцовщики Булановой – как отдельный вид искусства. Теперь и я хочу к ней на подтанцовку. Мне кажется, что у меня получится", – говорится в описании к одному из ролику, опубликованному на странице в Instagram.
После просмотра комментаторы не смогли промолчать. Пользователи Сети наперебой оставляют отзывы, не всегда и положительные.
Если одни подшучивают над командой, то другие защищают, отмечая, что исполнительница хита "Ненаглядный" заботится о коллегах, так как они вместе уже работают более 30 лет.
- Мы такими танцами в школе мальчиков с 23 февраля поздравляли.
- Программа "Московское долголетие – трудоустройство".
- Просто она не бросила тех, с кем начинала.
- Интересно, по какому принципу их туда взяли? И где проходил этот кастинг? И почему без меня?
- Бешеная энергетика у танцоров.
- Я сначала подумала, что это Потап.
- Тот, что справа устал, пока ехал на концерт.
- Татьяна, звоните! Я легко смогу подменять ребят из вашего балета! Вдруг у них больничный или отпуск.
- Так они с Татьяной с самого начала карьеры! Что вы хотите от 50-летних? Двигаются – уже хорошо.
- Они втроем, как будто пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку.
- Они с ней с 1995 года, не бросать же без работы своих.
- Чисто номер родителей на выпускном.
- Потап, Линдси Лохан и Баста – это мощная подтанцовка.
- Я отказываюсь посещать ее концерты без этой подтанцовки.
- За всех отдувается барабанщик.
- А все потому что "Старый друг лучше новых двух" и Татьяна это знает.
- Тоже отметили. Но вы знаете, это такая изюминка, такое очарование и дополнение к Татьяне, все очень здорово смотрелось на сцене. Тут еще песня грустная, а так они зажигают!
- Наконец, нормальные танцоры!
- Чьи движения я хотя бы могу повторить!
- Мне кажется, настоящая подтанцовка застряла в пробке. Администратору, гримеру и звукорежиссеру пришлось выручать ситуацию.
- Может это карточный долг? Оно проиграли и ждут, когда отдадут их паспорта.
- Танцоры постарели вместе с ней.
- У них пожизненный контракт, наверное.
- Одноклассников не забывает.
- Отстаньте от скуфов, пожалуйста, это их звездный час.
- Это очень характеризует Буланову. Своих не бросает, молодец.
- Долой стереотипы! Красавчики. Надоели уже эти шаблоны.
- Все должно быть по какой-то планке и критериям? Кто сказал?
В июне сообщалось, что Буланова стала рекордсменкой по количеству дуэтов. Всего певица записала 114 совместных треков. За это исполнительницу хита "Ясный мой свет" внесли в Книгу рекордов России.
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