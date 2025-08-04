"Двигаются – уже хорошо": танцоры Татьяны Булановой неожиданно стали звездами Сети

В Сети активно распространяют видео с выступления 56-летней народной артистки России Татьяны Булановой. Внимание зрителей привлекли танцоры, исполняющие на сцене несложные движения, сообщает Zakon.kz.

"Танцовщики Булановой – как отдельный вид искусства. Теперь и я хочу к ней на подтанцовку. Мне кажется, что у меня получится", – говорится в описании к одному из ролику, опубликованному на странице в Instagram.

После просмотра комментаторы не смогли промолчать. Пользователи Сети наперебой оставляют отзывы, не всегда и положительные.

Если одни подшучивают над командой, то другие защищают, отмечая, что исполнительница хита "Ненаглядный" заботится о коллегах, так как они вместе уже работают более 30 лет.

Мы такими танцами в школе мальчиков с 23 февраля поздравляли.

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Просто она не бросила тех, с кем начинала.

Интересно, по какому принципу их туда взяли? И где проходил этот кастинг? И почему без меня?

Бешеная энергетика у танцоров.

Я сначала подумала, что это Потап.

Тот, что справа устал, пока ехал на концерт.

Татьяна, звоните! Я легко смогу подменять ребят из вашего балета! Вдруг у них больничный или отпуск.

Так они с Татьяной с самого начала карьеры! Что вы хотите от 50-летних? Двигаются – уже хорошо.

Они втроем, как будто пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку.

Они с ней с 1995 года, не бросать же без работы своих.

Чисто номер родителей на выпускном.

Потап, Линдси Лохан и Баста – это мощная подтанцовка.

Я отказываюсь посещать ее концерты без этой подтанцовки.

За всех отдувается барабанщик.

А все потому что "Старый друг лучше новых двух" и Татьяна это знает.

Тоже отметили. Но вы знаете, это такая изюминка, такое очарование и дополнение к Татьяне, все очень здорово смотрелось на сцене. Тут еще песня грустная, а так они зажигают!

Наконец, нормальные танцоры!

Чьи движения я хотя бы могу повторить!

Мне кажется, настоящая подтанцовка застряла в пробке. Администратору, гримеру и звукорежиссеру пришлось выручать ситуацию.

Может это карточный долг? Оно проиграли и ждут, когда отдадут их паспорта.

Танцоры постарели вместе с ней.

У них пожизненный контракт, наверное.

Одноклассников не забывает.

Отстаньте от скуфов, пожалуйста, это их звездный час.

Это очень характеризует Буланову. Своих не бросает, молодец.

Долой стереотипы! Красавчики. Надоели уже эти шаблоны.

Все должно быть по какой-то планке и критериям? Кто сказал?

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В июне сообщалось, что Буланова стала рекордсменкой по количеству дуэтов. Всего певица записала 114 совместных треков. За это исполнительницу хита "Ясный мой свет" внесли в Книгу рекордов России.