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Культура и шоу-бизнес

"Двигаются – уже хорошо": танцоры Татьяны Булановой неожиданно стали звездами Сети

Татьяна Буланова, подтанцовка, артисты, обсуждение танцоров, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 12:44 Фото: Vk/bulanovacom
В Сети активно распространяют видео с выступления 56-летней народной артистки России Татьяны Булановой. Внимание зрителей привлекли танцоры, исполняющие на сцене несложные движения, сообщает Zakon.kz.

"Танцовщики Булановой – как отдельный вид искусства. Теперь и я хочу к ней на подтанцовку. Мне кажется, что у меня получится", – говорится в описании к одному из ролику, опубликованному на странице в Instagram.

После просмотра комментаторы не смогли промолчать. Пользователи Сети наперебой оставляют отзывы, не всегда и положительные.

Если одни подшучивают над командой, то другие защищают, отмечая, что исполнительница хита "Ненаглядный" заботится о коллегах, так как они вместе уже работают более 30 лет.

  • Мы такими танцами в школе мальчиков с 23 февраля поздравляли.
  • Программа "Московское долголетие – трудоустройство".
  • Просто она не бросила тех, с кем начинала.
  • Интересно, по какому принципу их туда взяли? И где проходил этот кастинг? И почему без меня?
  • Бешеная энергетика у танцоров.
  • Я сначала подумала, что это Потап.
  • Тот, что справа устал, пока ехал на концерт.
  • Татьяна, звоните! Я легко смогу подменять ребят из вашего балета! Вдруг у них больничный или отпуск.
  • Так они с Татьяной с самого начала карьеры! Что вы хотите от 50-летних? Двигаются – уже хорошо.
  • Они втроем, как будто пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку.
  • Они с ней с 1995 года, не бросать же без работы своих.
  • Чисто номер родителей на выпускном.
  • Потап, Линдси Лохан и Баста – это мощная подтанцовка.
  • Я отказываюсь посещать ее концерты без этой подтанцовки.
  • За всех отдувается барабанщик.
  • А все потому что "Старый друг лучше новых двух" и Татьяна это знает.
  • Тоже отметили. Но вы знаете, это такая изюминка, такое очарование и дополнение к Татьяне, все очень здорово смотрелось на сцене. Тут еще песня грустная, а так они зажигают!
  • Наконец, нормальные танцоры!
  • Чьи движения я хотя бы могу повторить!
  • Мне кажется, настоящая подтанцовка застряла в пробке. Администратору, гримеру и звукорежиссеру пришлось выручать ситуацию.
  • Может это карточный долг? Оно проиграли и ждут, когда отдадут их паспорта.
  • Танцоры постарели вместе с ней.
  • У них пожизненный контракт, наверное.
  • Одноклассников не забывает.
  • Отстаньте от скуфов, пожалуйста, это их звездный час.
  • Это очень характеризует Буланову. Своих не бросает, молодец.
  • Долой стереотипы! Красавчики. Надоели уже эти шаблоны.
  • Все должно быть по какой-то планке и критериям? Кто сказал?

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 12:44
Лучше сама: Буланова объяснила, почему отвергла помощь Крутого и Пригожина

В июне сообщалось, что Буланова стала рекордсменкой по количеству дуэтов. Всего певица записала 114 совместных треков. За это исполнительницу хита "Ясный мой свет" внесли в Книгу рекордов России.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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