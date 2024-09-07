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Дочери Алсу и Яна Абрамова исполнилось 18 лет

День рождения дочери Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 04:57 Фото: Instagram/alsou_a
Дочь Алсу празднует свое совершеннолетие. Звездная мама и сестра Микелла опубликовали поздравления в честь этого события, сообщает Zakon.kz.

41-летняя певица Алсу поздравила свою дочь Сафину с 18-летием. Исполнительница хита "Зимний сон" отметила, что ее наследница всегда была образцовым ребенком и никогда не доставляла матери никаких проблем.

"Ровно 18 лет назад был первый самый счастливый день в моей жизни, родилась моя Сафинка. Благодарю Всевышнего каждый день за этот подарок судьбы. Самый добрый, нежный, рассудительный и мудрый человечек в нашей семье. Никогда не капризничала, не хулиганила, не перечила и вообще не доставляла никаких хлопот. Бывают такие идеальные дети?".Российская певица Алсу

Певица также пожелала дочери успехов в будущем и новых свершений. Пользователи Сети присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Алсу с дочерью похожи на двух сестер.

  • "Какая же Сафина красавица стала";
  • "Уже рост как у мамы. Детки растут";
  • "Красавицы! Поздравляем! А где тут мама и дочь? Две сестры";
  • "И не скажешь, что вы – мама совершеннолетней дочери, как будто сестра. Такая красивая Алсу".

Ранее российский продюсер Евгений Морозов высказался о том, какое будущее ждет Алсу на сцене после развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

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