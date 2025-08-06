Вслед за повзрослевшим сыном Максим Галкин показал дочь с ее близким другом

Фото: Instagram/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин опубликовал серию снимков дочери Елизаветы с их пушистым другом – шипперке по кличке Рокки, сообщает Zakon.kz.

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