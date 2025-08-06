Вслед за повзрослевшим сыном Максим Галкин показал дочь с ее близким другом
Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин опубликовал серию снимков дочери Елизаветы с их пушистым другом – шипперке по кличке Рокки, сообщает Zakon.kz.
Пост в Instagram он подписал "Друзья".
Поклонники были очарованы снимками девочки:
– Очень милая девочка. Пусть растет счастливой.
– Лизочка, милая, нежная девочка, прелесть! И твой дружок чудесный!
– Глаза полные счастья! Позитивный, светлый ребенок.
– Улыбка, зубы и мимика Максима.
– Лиза очаровательна! Собачка выглядит дружелюбной и милой, очевидно.
Ранее Галкин показал редкие фото с повзрослевшим сыном Гарри и умилил соцсети.
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