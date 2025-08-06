#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
536.58
622.75
6.71
Культура и шоу-бизнес

Вслед за повзрослевшим сыном Максим Галкин показал дочь с ее близким другом

Галкин показал повзрослевшую дочь, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 21:44 Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин опубликовал серию снимков дочери Елизаветы с их пушистым другом – шипперке по кличке Рокки, сообщает Zakon.kz.

Пост в Instagram он подписал "Друзья".

Поклонники были очарованы снимками девочки:

– Очень милая девочка. Пусть растет счастливой.

– Лизочка, милая, нежная девочка, прелесть! И твой дружок чудесный!

– Глаза полные счастья! Позитивный, светлый ребенок.

– Улыбка, зубы и мимика Максима.

– Лиза очаровательна! Собачка выглядит дружелюбной и милой, очевидно.

Ранее Галкин показал редкие фото с повзрослевшим сыном Гарри и умилил соцсети.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Читают культурологи и учителя: в Италии опубликовали статью об Абае Кунанбаеве
Культура и шоу-бизнес
20:51, Сегодня
Читают культурологи и учителя: в Италии опубликовали статью об Абае Кунанбаеве
RaiM поделился фото с отдыха в горах
Культура и шоу-бизнес
18:27, Сегодня
RaiM поделился фото с отдыха в горах
"Моя новорожденная дочь находится в критическом состоянии": Jah Khalib приостановил тур по Казахстану
Культура и шоу-бизнес
17:44, Сегодня
"Моя новорожденная дочь находится в критическом состоянии": Jah Khalib приостановил тур по Казахстану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: