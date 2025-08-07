Али Окапов с семьей отправился в путешествие по стране
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Казахстанский певец Али Окапов и его жена, музыкант Акерке Буркитбай, поделились отпускными кадрами, сообщает Zakon.kz.
Знаменитая казахстанская пара опубликовала в Instagram-Stories фотографии с летнего отдыха на Алаколе.
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
На одном из кадров сын певицы Розы Рымбаевой Али Окапов вместе с женой Акерке Буркитбай и маленьким сыном разместились на красивом побережье знаменитого озера.
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
На фото можно увидеть, как семья отдыхает у воды: купается, катается на яхте и встречает закаты на берегу. Их маленький сын Зейн восхищенно проводит время с родителями на природе.
Ранее RaiM поделился фото с отдыха в горах.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript