Культура и шоу-бизнес

Али Окапов с семьей отправился в путешествие по стране

Знаменитости на отдыхе, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 08:31 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Казахстанский певец Али Окапов и его жена, музыкант Акерке Буркитбай, поделились отпускными кадрами, сообщает Zakon.kz.

Знаменитая казахстанская пара опубликовала в Instagram-Stories фотографии с летнего отдыха на Алаколе.

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

На одном из кадров сын певицы Розы Рымбаевой Али Окапов вместе с женой Акерке Буркитбай и маленьким сыном разместились на красивом побережье знаменитого озера.

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

На фото можно увидеть, как семья отдыхает у воды: купается, катается на яхте и встречает закаты на берегу. Их маленький сын Зейн восхищенно проводит время с родителями на природе.

Ранее RaiM поделился фото с отдыха в горах.

Аксинья Титова
