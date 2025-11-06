#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Али Окапов выступил на одной сцене с супругой

Отношения, знаменитости, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 05:59 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский певец Али Окапов исполнил в студии программы "Таңшолпан" свой новый трек под названием "Елес", созданный совместно с группой Iligai, в которую входит его супруга, кобызистка Акерке Буркитбай, сообщает Zakon.kz.

Фолловеры артиста положительно оценили и музыкальную композицию, и эмоции между артистами. Многим запомнился момент, когда во время исполнения Али не сводил взгляда со своей жены.

В комментариях под видео отмечают следующее:

  • Как он на нее смотрит.
  • Ваши новые песни потрясающие! Молодцы, ребята.
  • Сильно! Чувствуется национальный колорит, очень профессионально!

Теперь песня "Елес" стремительно набирает популярность в сети.

Ранее Барселона феерично встретила Димаша Кудайбергена: фанаты из 6 стран собрались в аэропорту.

Аксинья Титова
