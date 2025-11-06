Али Окапов выступил на одной сцене с супругой
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский певец Али Окапов исполнил в студии программы "Таңшолпан" свой новый трек под названием "Елес", созданный совместно с группой Iligai, в которую входит его супруга, кобызистка Акерке Буркитбай, сообщает Zakon.kz.
Фолловеры артиста положительно оценили и музыкальную композицию, и эмоции между артистами. Многим запомнился момент, когда во время исполнения Али не сводил взгляда со своей жены.
В комментариях под видео отмечают следующее:
- Как он на нее смотрит.
- Ваши новые песни потрясающие! Молодцы, ребята.
- Сильно! Чувствуется национальный колорит, очень профессионально!
Теперь песня "Елес" стремительно набирает популярность в сети.
