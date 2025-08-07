Дженнифер Лопес показала, как ее шикарно встретили в Ташкенте
Фото: Instagram/jlo
Американская певица Дженнифер Лопес 7 августа поделилась в Instagram серией видео с теплого приема, устроенного ей в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.
На видео она сначала показывает шикарные виды Ташкента из зала, в котором накрыт большой стол с угощениями. На ролике артистка танцует в синем фитнес-костюме.
На другом видео Дженнифер Лопес распаковывает подарок – тарелку с собственным портретом, врученную ей перед концертом.
"О, как великолепно, спасибо", – сказала Лопес, рассматривая блюдо с изображением.
Концерт Дженнифер Лопес в эти минуты проходит в Ташкенте на стадионе "Бунёдкор".
Ранее акимат Алматы отчитался о подготовке к грандиозному концерту Дженнифер Лопес.
