#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.38
629.46
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.38
629.46
6.76
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес показала, как ее шикарно встретили в Ташкенте

Дженнифер Лопес, концерт, Ташкент , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 22:02 Фото: Instagram/jlo
Американская певица Дженнифер Лопес 7 августа поделилась в Instagram серией видео с теплого приема, устроенного ей в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

На видео она сначала показывает шикарные виды Ташкента из зала, в котором накрыт большой стол с угощениями. На ролике артистка танцует в синем фитнес-костюме.

На другом видео Дженнифер Лопес распаковывает подарок – тарелку с собственным портретом, врученную ей перед концертом.

"О, как великолепно, спасибо", – сказала Лопес, рассматривая блюдо с изображением.

Концерт Дженнифер Лопес в эти минуты проходит в Ташкенте на стадионе "Бунёдкор".

Ранее акимат Алматы отчитался о подготовке к грандиозному концерту Дженнифер Лопес.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Сестра Димаша Кудайбергена детально показала свадебный образ и восхитила фанатов
Культура и шоу-бизнес
23:09, Сегодня
Сестра Димаша Кудайбергена детально показала свадебный образ и восхитила фанатов
"Надеемся, Джей Ло увидит!": танец дочери Динары Сатжан покорил Казнет
Культура и шоу-бизнес
20:02, Сегодня
"Надеемся, Джей Ло увидит!": танец дочери Динары Сатжан покорил Казнет
"Расскажу вам больше": мама Раушан Кудайберген поделилась эмоциями после свадьбы дочери
Культура и шоу-бизнес
19:39, Сегодня
"Расскажу вам больше": мама Раушан Кудайберген поделилась эмоциями после свадьбы дочери
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: