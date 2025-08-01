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Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес прилетела в Астану: как звезду встретили в столице

Дженнифер Лопес, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 06:08 Фото: wikimedia/Firdaus Latif
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в ночь на 1 августа прибыла в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. 

"Сегодня Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев принял рейс с Дженнифер Лопес. Певица прибыла в столицу для участия в предстоящем концерте. Желаем успешного выступления и приятного пребывания в Астане", – говорится в сообщении аэропорта. 

Отметим, что с 8 июля 2025 года Дженнифер Лопес начала первый за 6 лет тур. В рамках программы Up All Night Джей Ло даст концерты в Астане (1 августа) и Алматы (10 августа). О том, как доехать и где припарковаться на концерт звезды в Астане, можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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