Дженнифер Лопес прилетела в Астану: как звезду встретили в столице

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в ночь на 1 августа прибыла в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Сегодня Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев принял рейс с Дженнифер Лопес. Певица прибыла в столицу для участия в предстоящем концерте. Желаем успешного выступления и приятного пребывания в Астане", – говорится в сообщении аэропорта.

Отметим, что с 8 июля 2025 года Дженнифер Лопес начала первый за 6 лет тур. В рамках программы Up All Night Джей Ло даст концерты в Астане (1 августа) и Алматы (10 августа). О том, как доехать и где припарковаться на концерт звезды в Астане, можно узнать здесь.

