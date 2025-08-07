Акимат Алматы отчитался о подготовке к грандиозному концерту Дженнифер Лопес

В воскресенье, 10 августа 2025 года, американская поп-дива Дженнифер Лопес завершает свое мировое турне выступлением в Алматы. В пресс-службе городского акимата рассказали о подготовке к главному шоу, сообщает Zakon.kz.

Так, стало известно, что мелкие строительные и ремонтные работы на территории Центрального стадиона планируется завершить до 9 августа.

Уже была модернизирована система освещения – заменено более 50 прожекторов.

"Также проведены работы по дезинсекции и санитарной очистке, обновлены санитарно-гигиенические узлы, восстановлены ограждения, выполнено благоустройство прилегающей территории", – уточнили в пресс-службе.

В настоящее время проводится проверка технического оснащения сцены и соответствия требованиям безопасности.

"Этот концерт – важное событие для Алматы. От того, как он пройдет, зависит международный имидж города, поэтому важно учесть все нюансы. Подобные мероприятия привлекают внимание к Алматы, что имеет значение для развития туризма". Заместитель акима Азамат Калдыбеков

Кроме того, для обеспечения общественной безопасности на концерте будет задействовано 2 960 человек:

2 240 сотрудников полиции,

600 военнослужащих,

120 сотрудников частных охранных агентств,

300 волонтеров.

Еще на 26 контрольно-пропускных пунктах установят металлодетекторы и 52 ручных сканера – все для безопасности гостей мероприятия.

Примечательно, что территория стадиона будет разделена на четыре основные фан-зоны, каждая из которых рассчитана на 2-3 тыс. человек. Это позволит эффективно контролировать передвижение зрителей и поддерживать порядок.

Особое внимание уделено санитарным требованиям. По периметру стадиона дополнительно установят около 100 биотуалетов.

На территории будут дежурить машины скорой помощи и пожарной службы. Все экстренные службы находятся в полной готовности: проверены планы эвакуации и система оповещения.

Для удобства гостей организуют работу 50 автобусов по специальным маршрутам. Движение транспорта будет проходить по улицам Абая, Сатпаева и Байтурсынова. Ориентироваться помогут навигационные указатели и LED-экраны.

Ранее мы рассказывали, что предпринимателю из Казахстана Динмухаммеду Сыздыкову удалось осуществить свою мечту и вручить камзол американской исполнительнице Дженнифер Лопес. Это произошло во время ее визита в Астану 1 августа 2025 года.