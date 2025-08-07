Акимат Алматы отчитался о подготовке к грандиозному концерту Дженнифер Лопес
Так, стало известно, что мелкие строительные и ремонтные работы на территории Центрального стадиона планируется завершить до 9 августа.
Уже была модернизирована система освещения – заменено более 50 прожекторов.
"Также проведены работы по дезинсекции и санитарной очистке, обновлены санитарно-гигиенические узлы, восстановлены ограждения, выполнено благоустройство прилегающей территории", – уточнили в пресс-службе.
В настоящее время проводится проверка технического оснащения сцены и соответствия требованиям безопасности.
"Этот концерт – важное событие для Алматы. От того, как он пройдет, зависит международный имидж города, поэтому важно учесть все нюансы. Подобные мероприятия привлекают внимание к Алматы, что имеет значение для развития туризма".Заместитель акима Азамат Калдыбеков
Кроме того, для обеспечения общественной безопасности на концерте будет задействовано 2 960 человек:
- 2 240 сотрудников полиции,
- 600 военнослужащих,
- 120 сотрудников частных охранных агентств,
- 300 волонтеров.
Еще на 26 контрольно-пропускных пунктах установят металлодетекторы и 52 ручных сканера – все для безопасности гостей мероприятия.
Примечательно, что территория стадиона будет разделена на четыре основные фан-зоны, каждая из которых рассчитана на 2-3 тыс. человек. Это позволит эффективно контролировать передвижение зрителей и поддерживать порядок.
Особое внимание уделено санитарным требованиям. По периметру стадиона дополнительно установят около 100 биотуалетов.
На территории будут дежурить машины скорой помощи и пожарной службы. Все экстренные службы находятся в полной готовности: проверены планы эвакуации и система оповещения.
Для удобства гостей организуют работу 50 автобусов по специальным маршрутам. Движение транспорта будет проходить по улицам Абая, Сатпаева и Байтурсынова. Ориентироваться помогут навигационные указатели и LED-экраны.
Ранее мы рассказывали, что предпринимателю из Казахстана Динмухаммеду Сыздыкову удалось осуществить свою мечту и вручить камзол американской исполнительнице Дженнифер Лопес. Это произошло во время ее визита в Астану 1 августа 2025 года.