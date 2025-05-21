Футбольный клуб "Кайрат" озадачен концертом Джей Ло в Алматы

Алматинский "Кайрат" сделал заявление по поводу проведения концерта мировой поп-дивы Дженнифер Лопес на Центральном стадионе города Алматы, сообщает Zakon.kz.

21 мая появилась информация, что второй концерт в Казахстане американской поп-звезды Дженнифер Лопес может состояться тоже в августе, но в Алматы. В этот же день пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" выпустила заявление на странице клуба в Instagram.

"В связи с появившейся в средствах массовой информации и на страницах организаторов информации о проведении концерта 10 августа 2025 года на Центральном стадионе города Алматы ФК "Кайрат" считает необходимым разъяснить, что данная дата не была согласована с клубом", – говорится в сообщении.

Оказалось, что в соответствии с календарем республиканских соревнований официальный матч между ФК "Кайрат" и ФК "Женис" запланирован на 9 или 10 августа. Кроме того, команда примет участие в еврокубках 7 и 12 августа. В связи с этим стадион должен быть подготовлен в соответствии с требованиями УЕФА и проведение других мероприятий в эти дни невозможно.

"Учитывая вышеизложенное, ФК "Кайрат" выражает удивление в связи с публичными объявлениями о проведении концерта в дату, по которой ранее был направлен обоснованный отказ. Клуб с уважением относится к культурным инициативам и открыт к диалогу. Мы надеемся на дальнейшее конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон при составлении графика использования Центрального стадиона", – сообщается в заявлении клуба.

Ранее стал известен график международных соревнований казахстанских спортсменов, которые пройдут на этой неделе.