На концерте Джей Ло в Алматы "выступит" подтанцовка Татьяны Булановой

Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов опубликовал шуточное заявление о том, что на концерте Дженнифер Лопес в Алматы 10 августа выступит подтанцовка российской певицы Татьяны Булановой, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал 7 августа в Instagram.

"Официально: мы провели успешные переговоры, и 10 августа на концерте JLo в Алматы будет подтанцовка Татьяны Булановой", – гласит шуточная сторис Хасенова.

На днях в Сети завирусилось видео с танцорами народной артистки России Татьяны Булановой. Незатейливые движения артистов пришлись по душе многочисленной аудитории. Примечательно, что комментаторы не перестают подшучивать, но делают это достаточно деликатно.

Тренд, покоривший зрителей, достаточно новый. Стоило лишь одному акцентировать внимание на танцах, как в социальных сетях сразу стало всплывать все больше видео. Авторы видео подчеркивают, что хотели присоединиться к труппе Дженнифер Лопес, но у Булановой оказалось лучше.



Ранее акимат Алматы отчитался о подготовке к грандиозному концерту Дженнифер Лопес. А сама звезда показала, как ее тепло встретили в Ташкенте.

