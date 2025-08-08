Акимат Алматы обратился с важной информацией касательно концерта Дженнифер Лопес

В акимате Алматы 8 августа подробно рассказали о том, как будет организовано движение в городе из-за концерта Дженнифер Лопес, который пройдет на Центральном стадионе 10 августа, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, в городе будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта, специальные зоны входа и временное ограничение движения автотранспорта. Городские службы просят зрителей заблаговременно планировать свои маршруты и соблюдать порядок.



"Ожидается более 20 тыс. зрителей, для координации потоков задействованы волонтеры и усилена навигация. На территории стадиона установлены металлодетекторы, LED-экраны и камеры видеонаблюдения, а все билеты проходят цифровую верификацию для исключения подделок", – говорится в сообщении.

Организация входа на стадион

В связи с проведением масштабного концерта вход для зрителей на Центральном стадионе будет открыт с 15:00. Начало основного мероприятия запланировано на 19:00.

Организаторы настоятельно рекомендуют прибывать за несколько часов до начала концерта, чтобы избежать очередей, скоплений у входных групп и заторов в проходах. Безопасность и комфорт гостей остаются приоритетом.

До выхода главной звезды вечера зрителей ожидает насыщенная концертная программа с участием ведущих исполнителей казахстанской эстрады, которые создадут атмосферу праздника с первых минут пребывания на стадионе.

Основные зоны входа:

пр. Абая:

5-е ворота – секторы 2-18;

6-е ворота – секторы 19-25, фан-зона и танцевальная зона.

ул. Байтурсынова: 1-е и 2-е ворота (сидячие места);

ул. Сатпаева и ул. Шагабутдинова: проход к сцене и танцевальной зоне.

Отдельный вход – для пенсионеров, людей с особыми потребностями и беременных.

Перед стадионом будут работать волонтеры, помогая с навигацией, указателями и организацией входа. На прилегающей территории разместятся фуд-корты и точки с питьевой водой.

Для сведения:

Вход в VIP Standing – южная трибуна, ворота 4 (со стороны ул. Сатпаева).

​Вход в Fan Zone, Dance Floor, Free Zone – северная трибуна, ворота 6 (со стороны пр. Абая).

Вход в сектора 26-28, 30-32, 40-42 – восточная трибуна, ворота 1 (со стороны ул. Байтурсынова).

Вход в сектора 33-36, 43-47 – восточная трибуна, ворота 2 (со стороны ул. Байтурсынова).

Вход в сектора 2-9, 11-18 – северная трибуна, ворота 5 (со стороны пр. Абая).

Вход в сектора 19-22, 24, 25 – северная трибуна, ворота 6 (со стороны пр. Абая).

Важно: при входе обязательно нужно получить пропускную отметку. Без нее попасть на территорию мероприятия будет невозможно.

Совет: заранее ознакомьтесь со схемой стадиона, чтобы избежать скопления людей у входов.

Ограничение движения в районе стадиона

10 августа с 14:00 вводится частичное ограничение движения автотранспорта в периметре: пр. Абая – ул. Байтурсынова – ул. Муканова – ул. Сатпаева.

Бесплатный трансфер: маршруты шаттл-автобусов

Для удобства гостей мероприятия будет организован бесплатный подвоз к Центральному стадиону от шести ключевых точек Алматы и обратно.

Время отправления шаттлов: 15:00, 15:45, 16:30, 17:15 и 18:00.

Маршруты к стадиону:

Halyk Arena – остановка Халык Арена;

Калкаман – остановка Городская больница №7;

Орбита/пересечение Торайгырова и Мустафина – остановка колледж им. Демиреля;

Райымбек /Алатау – остановка Жакыбаева;

Железнодорожный вокзал Алматы-1 – остановка ЖД вокзал – 1;

Almaty Arena – остановка Алматы Арена.

На каждой отправной точке будут дежурить волонтеры, которые помогут сориентироваться, подскажут ближайший автобус и обеспечат упорядоченную посадку зрителей.

Маршруты обратно после концерта (отправление по мере наполняемости):

улица Сатпаева – Калкаман;

западная сторона ул. Байтурсынова – Орбита;

восточная сторона ул. Байтурсынова – Ж/Д вокзал Алматы 1;

южная сторона пр. Абая – Халык Арена;

северная сторона пр. Абая – Алматы Арена и Райымбек /Алатау.

Данная организация движения позволит избежать хаотичного перемещения после концерта, упростит отъезд и сохранит комфорт зрителей до завершения вечера.

Ранее полиция Алматы опубликовала схему перекрытия дорог в районе Центрального стадиона, на котором 10 августа пройдет концерт Дженнифер Лопес.

