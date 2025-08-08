Акимат Алматы обратился с важной информацией касательно концерта Дженнифер Лопес
По информации акимата, в городе будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта, специальные зоны входа и временное ограничение движения автотранспорта. Городские службы просят зрителей заблаговременно планировать свои маршруты и соблюдать порядок.
"Ожидается более 20 тыс. зрителей, для координации потоков задействованы волонтеры и усилена навигация. На территории стадиона установлены металлодетекторы, LED-экраны и камеры видеонаблюдения, а все билеты проходят цифровую верификацию для исключения подделок", – говорится в сообщении.
Организация входа на стадион
В связи с проведением масштабного концерта вход для зрителей на Центральном стадионе будет открыт с 15:00. Начало основного мероприятия запланировано на 19:00.
Организаторы настоятельно рекомендуют прибывать за несколько часов до начала концерта, чтобы избежать очередей, скоплений у входных групп и заторов в проходах. Безопасность и комфорт гостей остаются приоритетом.
До выхода главной звезды вечера зрителей ожидает насыщенная концертная программа с участием ведущих исполнителей казахстанской эстрады, которые создадут атмосферу праздника с первых минут пребывания на стадионе.
Основные зоны входа:
- пр. Абая:
5-е ворота – секторы 2-18;
6-е ворота – секторы 19-25, фан-зона и танцевальная зона.
- ул. Байтурсынова: 1-е и 2-е ворота (сидячие места);
- ул. Сатпаева и ул. Шагабутдинова: проход к сцене и танцевальной зоне.
Отдельный вход – для пенсионеров, людей с особыми потребностями и беременных.
Перед стадионом будут работать волонтеры, помогая с навигацией, указателями и организацией входа. На прилегающей территории разместятся фуд-корты и точки с питьевой водой.
Для сведения:
- Вход в VIP Standing – южная трибуна, ворота 4 (со стороны ул. Сатпаева).
- Вход в Fan Zone, Dance Floor, Free Zone – северная трибуна, ворота 6 (со стороны пр. Абая).
- Вход в сектора 26-28, 30-32, 40-42 – восточная трибуна, ворота 1 (со стороны ул. Байтурсынова).
- Вход в сектора 33-36, 43-47 – восточная трибуна, ворота 2 (со стороны ул. Байтурсынова).
- Вход в сектора 2-9, 11-18 – северная трибуна, ворота 5 (со стороны пр. Абая).
- Вход в сектора 19-22, 24, 25 – северная трибуна, ворота 6 (со стороны пр. Абая).
Важно: при входе обязательно нужно получить пропускную отметку. Без нее попасть на территорию мероприятия будет невозможно.
Совет: заранее ознакомьтесь со схемой стадиона, чтобы избежать скопления людей у входов.
Ограничение движения в районе стадиона
10 августа с 14:00 вводится частичное ограничение движения автотранспорта в периметре: пр. Абая – ул. Байтурсынова – ул. Муканова – ул. Сатпаева.
Бесплатный трансфер: маршруты шаттл-автобусов
Для удобства гостей мероприятия будет организован бесплатный подвоз к Центральному стадиону от шести ключевых точек Алматы и обратно.
Время отправления шаттлов: 15:00, 15:45, 16:30, 17:15 и 18:00.
Маршруты к стадиону:
- Halyk Arena – остановка Халык Арена;
- Калкаман – остановка Городская больница №7;
- Орбита/пересечение Торайгырова и Мустафина – остановка колледж им. Демиреля;
- Райымбек /Алатау – остановка Жакыбаева;
- Железнодорожный вокзал Алматы-1 – остановка ЖД вокзал – 1;
- Almaty Arena – остановка Алматы Арена.
На каждой отправной точке будут дежурить волонтеры, которые помогут сориентироваться, подскажут ближайший автобус и обеспечат упорядоченную посадку зрителей.
Маршруты обратно после концерта (отправление по мере наполняемости):
- улица Сатпаева – Калкаман;
- западная сторона ул. Байтурсынова – Орбита;
- восточная сторона ул. Байтурсынова – Ж/Д вокзал Алматы 1;
- южная сторона пр. Абая – Халык Арена;
- северная сторона пр. Абая – Алматы Арена и Райымбек /Алатау.
Данная организация движения позволит избежать хаотичного перемещения после концерта, упростит отъезд и сохранит комфорт зрителей до завершения вечера.
Ранее полиция Алматы опубликовала схему перекрытия дорог в районе Центрального стадиона, на котором 10 августа пройдет концерт Дженнифер Лопес.