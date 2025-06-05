#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.67
582.38
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.67
582.38
6.53
Спорт

Жансая Абдумалик резко поставила точку попыткам поклонников познакомиться с ней

шахматистка Жансая Абдумалик, поставила точку, попытки поклонников познакомиться, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 10:10 Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
Известная казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик приняла неожиданное решение после волны предложений познакомиться, сообщает Zakon.kz.

25-летняя спортсменка напомнила поклонникам о своем семейном статусе, вернув свадебную публикацию в Instagram.

"Просто небольшое напоминание. Вернула фотографию с супругом в профиль, дабы прекратить попытки разных личностей "познакомиться" со мной после моей последней публикации. Спасибо за внимание. Вы опоздали", – написала Жансая накануне, 4 июня 2025 года, в Stories.

Затем она опубликовала редкий кадр с мужем, под которым оставила трогательную запись: "Вот она – моя любовь".

Свои слова о том, что с ней пытаются познакомиться, Абдумалик подкрепила скриншотом переписки из Direct.

шахматистка Жансая Абдумалик, муж, Instagram, возвращение, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 10:10

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

Также фолловеры спросили у Жансаи, не думала ли она стать тренером. На это она ответила, что такие мысли у нее были, но добавила, что "точно не сейчас".

"А так, я бы с радостью попробовала себя в роли тренера сборной РК. Думаю, с моим жестким характером и одновременно "легкостью" сборной было бы комфортно со мной работать", – считает шахматистка.

На вопрос, кто сейчас является самым сильным шахматистом в Казахстане, Абдумалик ответила:

"Не знаю, сложно сказать, но есть ощущение, что после моего ухода все расслабились. Пока вижу какой-то хаос и нестабильность игроков".

Не обошлось и без вопросов про шахматистку Бибисару Асаубаеву, с которой у Жансаи были не совсем хорошие отношения. У Абдумалик спросили, что она думает о ситуации, в которой оказалась Асаубаева – ее раскритиковали из-за того, что она отказалась говорить на казахском языке.

"Думаю, что есть дела поважнее. И вообще, почему вы думаете, что мне это интересно? Ее ситуация – ее решения. Пусть сама с ними разбирается", – подчеркнула Жансая.

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

Вместе с тем подписчики сделали Абдумалик комплимент, написав, что она – копия своей мамы-красавицы.

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

Отметим, что 12 января 2025 года Жансая Абдумалик отметила 25-летний юбилей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 10:10
"Факты – вещь упрямая": Бибисара Асаубаева иронично ответила на вопрос о Жансае Абдумалик

О том, что Жансая Абдумалик вышла замуж, стало известно 24 апреля 2023 года. Тогда именитая спортсменка и опубликовала свадебные фото, показав своего супруга.

Позднее, в мае 2023 года, Абдумалик рассказала, как познакомилась с мужем. А 13 марта 2024 года Жансая трогательно поздравила его с днем рождения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Эдмонтон" вырвал победу у "Флориды" на старте финала Кубка Стэнли
Спорт
09:27, Сегодня
"Эдмонтон" вырвал победу у "Флориды" на старте финала Кубка Стэнли
Бублик завершил выступление на "Ролан Гаррос", уступив первой ракетке мира
Спорт
21:54, 04 июня 2025
Бублик завершил выступление на "Ролан Гаррос", уступив первой ракетке мира
Анна Данилина сенсационно вышла в полуфинал парных игр на "Ролан Гаррос"
Спорт
18:28, 04 июня 2025
Анна Данилина сенсационно вышла в полуфинал парных игр на "Ролан Гаррос"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: