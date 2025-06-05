Жансая Абдумалик резко поставила точку попыткам поклонников познакомиться с ней

Известная казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик приняла неожиданное решение после волны предложений познакомиться, сообщает Zakon.kz.

25-летняя спортсменка напомнила поклонникам о своем семейном статусе, вернув свадебную публикацию в Instagram.

"Просто небольшое напоминание. Вернула фотографию с супругом в профиль, дабы прекратить попытки разных личностей "познакомиться" со мной после моей последней публикации. Спасибо за внимание. Вы опоздали", – написала Жансая накануне, 4 июня 2025 года, в Stories.

Затем она опубликовала редкий кадр с мужем, под которым оставила трогательную запись: "Вот она – моя любовь".

Свои слова о том, что с ней пытаются познакомиться, Абдумалик подкрепила скриншотом переписки из Direct.

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

Также фолловеры спросили у Жансаи, не думала ли она стать тренером. На это она ответила, что такие мысли у нее были, но добавила, что "точно не сейчас".

"А так, я бы с радостью попробовала себя в роли тренера сборной РК. Думаю, с моим жестким характером и одновременно "легкостью" сборной было бы комфортно со мной работать", – считает шахматистка.

На вопрос, кто сейчас является самым сильным шахматистом в Казахстане, Абдумалик ответила:

"Не знаю, сложно сказать, но есть ощущение, что после моего ухода все расслабились. Пока вижу какой-то хаос и нестабильность игроков".

Не обошлось и без вопросов про шахматистку Бибисару Асаубаеву, с которой у Жансаи были не совсем хорошие отношения. У Абдумалик спросили, что она думает о ситуации, в которой оказалась Асаубаева – ее раскритиковали из-за того, что она отказалась говорить на казахском языке.

"Думаю, что есть дела поважнее. И вообще, почему вы думаете, что мне это интересно? Ее ситуация – ее решения. Пусть сама с ними разбирается", – подчеркнула Жансая.

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

Вместе с тем подписчики сделали Абдумалик комплимент, написав, что она – копия своей мамы-красавицы.

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

Отметим, что 12 января 2025 года Жансая Абдумалик отметила 25-летний юбилей.

О том, что Жансая Абдумалик вышла замуж, стало известно 24 апреля 2023 года. Тогда именитая спортсменка и опубликовала свадебные фото, показав своего супруга.

Позднее, в мае 2023 года, Абдумалик рассказала, как познакомилась с мужем. А 13 марта 2024 года Жансая трогательно поздравила его с днем рождения.