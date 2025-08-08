Елизавета Арзамасова поделилась видео нежного поздравления дочери с первым праздником
Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова умилила поклонников в день рождения дочери от продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха, сообщает Zakon.kz.
Артистка отметила в Instagram, что девочке уже годик.
"Именинница принимает поздравления! Нашей Лиечке исполнился годик", – написала артистка.
Кроме фотографии, Арзамасова показала и видео, как папа Илья и сын Лев подарили малышке тортик с первой свечкой. Мальчик нежно обнял младшую сестренку, а Авербух поднял Лию на руки.
Подписчики артистки восхитились проявлением семьи к дочери:
– Как же здорово поздравили! Лев Ильич молодец! Умница! Очень мило, Лизонька! Очень! Лия будет пересматривать со временем и будет вспоминать с любовью и благодарностью!
– Старший брат и младшая сестренка! Мама и папа! Прекрасная семейка!
– Как же быстро пролетел год! С днем рождения милая малышка! Желаю всей вашей замечательной семье всего самого наилучшего!
Ранее сообщалось, что дочь Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха покорила сердца фанатов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript