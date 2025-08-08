Елизавета Арзамасова поделилась видео нежного поздравления дочери с первым праздником

Артистка отметила в Instagram, что девочке уже годик.

Кроме фотографии, Арзамасова показала и видео, как папа Илья и сын Лев подарили малышке тортик с первой свечкой. Мальчик нежно обнял младшую сестренку, а Авербух поднял Лию на руки.

Подписчики артистки восхитились проявлением семьи к дочери:

– Как же здорово поздравили! Лев Ильич молодец! Умница! Очень мило, Лизонька! Очень! Лия будет пересматривать со временем и будет вспоминать с любовью и благодарностью!

– Старший брат и младшая сестренка! Мама и папа! Прекрасная семейка!

– Как же быстро пролетел год! С днем рождения милая малышка! Желаю всей вашей замечательной семье всего самого наилучшего!