Лиза Арзамасова и Илья Авербух уехали из России

Фото: instagram/liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова и режиссер ледовых шоу Илья Авербух уехали из России в отпуск, сообщает Zakon.kz.

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