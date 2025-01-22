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Культура и шоу-бизнес

Лиза Арзамасова и Илья Авербух уехали из России

Лиза Арзамасова и Илья Авербух уехали из России, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 01:44 Фото: instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова и режиссер ледовых шоу Илья Авербух уехали из России в отпуск, сообщает Zakon.kz.

Красивые фотографии с отдыха актриса публикует на своей странице в Instagram. 

"И такая, – пошла-пошла-пошла хоть на чуть-чуточку да от любимой работы подальше", – подписала Арзамасова один из кадров. 

Поклонники оставили множество лайков и комментариев под постом:

  • Вы прекрасны, как и всегда, удачного отдыха!
  • Красиво, хорошего отдыха тебе!
  • Какая красота!

Ранее маленький сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха поразил игрой на пианино.

Айсулу Омарова
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