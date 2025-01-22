Лиза Арзамасова и Илья Авербух уехали из России
Фото: instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова и режиссер ледовых шоу Илья Авербух уехали из России в отпуск, сообщает Zakon.kz.
Красивые фотографии с отдыха актриса публикует на своей странице в Instagram.
"И такая, – пошла-пошла-пошла хоть на чуть-чуточку да от любимой работы подальше", – подписала Арзамасова один из кадров.
Поклонники оставили множество лайков и комментариев под постом:
- Вы прекрасны, как и всегда, удачного отдыха!
- Красиво, хорошего отдыха тебе!
- Какая красота!
Ранее маленький сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха поразил игрой на пианино.
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