Маленькая дочь Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха покорила сердца фанатов

Российская актриса Елизавета Арзамасова поделилась трогательным семейным видео с годовалой дочерью Лией, которую она воспитывает вместе с фигуристом и тренером Ильей Авербухом, сообщает Zakon.kz.

Ролик она разместила накануне на своей странице в Instagram.

На видео девочка обнимает маму сзади, сияет от счастья и искренне улыбается.

В комментариях поклонники засыпали девочку комплиментами:

Копия – папа! Красавица сладкая и очень нежная!

Сколько нежности в этом видео и осознанности в глазах еще маленького человечка!

Такая милашка!

А ранее известная актриса и продюсер Баян Алагузова поделилась трогательным видео с новой фотосессии, которая моментально вызвала восторг в соцсетях.