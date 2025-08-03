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Культура и шоу-бизнес

Маленькая дочь Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха покорила сердца фанатов

Лиза Арзамасова, Илья Авербух, дети, дочка , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 20:14 Фото: instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова поделилась трогательным семейным видео с годовалой дочерью Лией, которую она воспитывает вместе с фигуристом и тренером Ильей Авербухом, сообщает Zakon.kz.

Ролик она разместила накануне на своей странице в Instagram.

На видео девочка обнимает маму сзади, сияет от счастья и искренне улыбается.

В комментариях поклонники засыпали девочку комплиментами:

  • Копия – папа! Красавица сладкая и очень нежная!
  • Сколько нежности в этом видео и осознанности в глазах еще маленького человечка!
  • Такая милашка!

А ранее известная актриса и продюсер Баян Алагузова поделилась трогательным видео с новой фотосессии, которая моментально вызвала восторг в соцсетях. 

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Айсулу Омарова
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