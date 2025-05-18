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Культура и шоу-бизнес

Настало время сделать все по-взрослому: Павел Деревянко вновь решил жениться

Деревянко сделал предложение своей возлюбленной, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 00:42 Фото: Instagram/pablo_derevyanko
Актер Павел Деревянко предложил своей возлюбленной Зое Фуць выйти за него замуж на футбольном поле перед домашним матчем московского клуба "Динамо" с тольяттинским "Акроном", сообщает Zakon.kz.

Ролик с моментом, как он дарил кольцо и получил положительный ответ, он опубликовал в Instagram.

"Почти пять лет как мы с тобой знакомы. Настало время, мне кажется, сделать все по-взрослому, официально. Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой, я предлагаю тебе свою руку и сердце", – сказал Деревянко любимой.

Девушке подарили букет в цветах "Динамо". Клуб также поздравил Деревянко и его невесту в своем Telegram-канале и пожелал счастья "динамовской семье".

Поклонники артиста оказались в восторге от события:

– Мурашки!

– Какие вы сладкие! Будьте счастливы!

– Вы нашли друг друга, берегите, любите, будьте счастливы.

Отметим, что в 2020-м году Павел Деревянко расстался с матерью двух своих детей Дарьей Мясищевой. И хотя пара решила, что у каждого из них в браке будут свободные отношения, супруги не жили вместе, развод стал тяжелым ударом для звезды "Волшебного участка".

Свою новую возлюбленную публике Деревянко показал в январе 2024 года.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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