Максима Галкина сбила машина в Юрмале

Юморист Максим Галкин 8 августа на своей странице в Instagram рассказал, что стал участником ДТП: его сбила машина, когда он ехал на велосипеде, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на травму и гипс, шоумен продолжает гастрольный тур.

По словам Галкина, инцидент произошел, когда он ехал по главной дороге, соблюдая все правила, – с нулевым содержанием алкоголя в крови. Однако водитель автомобиля, выезжая с боковой улицы, не уступил дорогу и спровоцировал столкновение.

"Вот гипс, но я продолжаю давать концерты, потому что многие переживают, что с концертами. Идут концерты. Уже дал четыре концерта в Латвии, впереди еще много концертов в Латвии и по Ланге в Литве", – сообщил артист.

Он отметил, что чувствует себя нормально, разрабатывает сухожилия и надеется на скорое восстановление.

