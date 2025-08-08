#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
539.38
629.46
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
539.38
629.46
6.76
Культура и шоу-бизнес

Максима Галкина сбила машина в Юрмале

Максим Галкин, ДТП, Юрмала , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 16:25 Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин 8 августа на своей странице в Instagram рассказал, что стал участником ДТП: его сбила машина, когда он ехал на велосипеде, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на травму и гипс, шоумен продолжает гастрольный тур.

По словам Галкина, инцидент произошел, когда он ехал по главной дороге, соблюдая все правила, – с нулевым содержанием алкоголя в крови. Однако водитель автомобиля, выезжая с боковой улицы, не уступил дорогу и спровоцировал столкновение.

"Вот гипс, но я продолжаю давать концерты, потому что многие переживают, что с концертами. Идут концерты. Уже дал четыре концерта в Латвии, впереди еще много концертов в Латвии и по Ланге в Литве", – сообщил артист.

Он отметил, что чувствует себя нормально, разрабатывает сухожилия и надеется на скорое восстановление. 

А ранее Дженнифер Лопес опубликовала танец казахстанок и взорвала соцсети. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Дженнифер Лопес опубликовала танец казахстанок и взорвала соцсети
Культура и шоу-бизнес
12:57, Сегодня
Дженнифер Лопес опубликовала танец казахстанок и взорвала соцсети
Акимат Алматы обратился с важной информацией касательно концерта Дженнифер Лопес
Культура и шоу-бизнес
12:06, Сегодня
Акимат Алматы обратился с важной информацией касательно концерта Дженнифер Лопес
Это какая-то фантастика: богатейший азербайджанец об удивительной поездке в Казахстан
Культура и шоу-бизнес
10:51, Сегодня
Это какая-то фантастика: богатейший азербайджанец об удивительной поездке в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: