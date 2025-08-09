#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
539.49
627.7
6.75
Культура и шоу-бизнес

Ужасные портреты за 2700 тенге принесли художнику известность в США

ужасные портреты за 2700 принесли художнику известность в США, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 18:49 Фото: социальная сеть X/@WGNMorningNews
26-летний Джейкоб Райан Рено из Чикаго в мае начал рисовать ужасные портреты прохожих за пять долларов (2700 тенге), что помогло ему прославиться в США всего за несколько месяцев, сообщает Zakon.kz.

По информации The Washington Post, каждое воскресенье парень располагается за столиком на фермерской ярмарке на площади Логана и выставляет рекламный стенд с надписью: "Ужасные портреты. Пять долларов. Ужасные пять минут". Он рисовал портреты желающих черными мелками и шариковыми ручками на белой бумаге. Его произведения больше всего напоминают рисунки в тетради неумелого школьника. Однако из-за этой особенности они очень быстро прославились среди горожан.

"Я пыталась не смотреть на тот ужас, который он творил с моим лицом. Но когда он повернул портрет, это было так смешно. Я хохотала, наверное, минут пять", – рассказала Виктория Лонерган.

Она раньше работала в рекламном агентстве вместе с Рено, а потом решила посмотреть на его новое занятие.

Американец отметил, что впервые создал "ужасный портрет" на вечеринке в 2018 году. Тогда они с подругой напились, решили нарисовать друг друга и получилось очень смешно. Весной 2024-го Рено случайно нашел фотографии с той вечеринки в социальной сети и подумал, что подобный вид живописи мог бы стать популярным.

В мае он начал регулярно рисовать портреты на улицах и действительно быстро прославился. Теперь к нему выстраиваются очереди желающих увидеть себя в ужасном виде. Многие его модели вставляют портреты в рамки и вешают дома.

Рено утверждает, что в своих портретах не стремится точно передать внешность человека, но старается ухватить суть его личности. Тем не менее важнее всего для художника – заставить свою модель рассмеяться, когда он показывает готовую работу. По словам Рено, пока еще ни один человек не пожаловался на его портрет. После того как о работах американца рассказали СМИ, у него появились поклонники по всей стране.

Ранее сообщалось, как казахстанский художник превращает головной убор в произведение искусства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Скончался российский актер Иван Краско
Культура и шоу-бизнес
14:54, Сегодня
Скончался российский актер Иван Краско
В Алматы показали, как готовят сцену мирового уровня для Джей Ло
Культура и шоу-бизнес
14:26, Сегодня
В Алматы показали, как готовят сцену мирового уровня для Джей Ло
Актер Павел Деревянко женился на дизайнере одежды
Культура и шоу-бизнес
07:50, Сегодня
Актер Павел Деревянко женился на дизайнере одежды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: