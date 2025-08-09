Ужасные портреты за 2700 тенге принесли художнику известность в США

26-летний Джейкоб Райан Рено из Чикаго в мае начал рисовать ужасные портреты прохожих за пять долларов (2700 тенге), что помогло ему прославиться в США всего за несколько месяцев, сообщает Zakon.kz.

По информации The Washington Post, каждое воскресенье парень располагается за столиком на фермерской ярмарке на площади Логана и выставляет рекламный стенд с надписью: "Ужасные портреты. Пять долларов. Ужасные пять минут". Он рисовал портреты желающих черными мелками и шариковыми ручками на белой бумаге. Его произведения больше всего напоминают рисунки в тетради неумелого школьника. Однако из-за этой особенности они очень быстро прославились среди горожан.

"Я пыталась не смотреть на тот ужас, который он творил с моим лицом. Но когда он повернул портрет, это было так смешно. Я хохотала, наверное, минут пять", – рассказала Виктория Лонерган.

Она раньше работала в рекламном агентстве вместе с Рено, а потом решила посмотреть на его новое занятие.

Американец отметил, что впервые создал "ужасный портрет" на вечеринке в 2018 году. Тогда они с подругой напились, решили нарисовать друг друга и получилось очень смешно. Весной 2024-го Рено случайно нашел фотографии с той вечеринки в социальной сети и подумал, что подобный вид живописи мог бы стать популярным.

В мае он начал регулярно рисовать портреты на улицах и действительно быстро прославился. Теперь к нему выстраиваются очереди желающих увидеть себя в ужасном виде. Многие его модели вставляют портреты в рамки и вешают дома.

Рено утверждает, что в своих портретах не стремится точно передать внешность человека, но старается ухватить суть его личности. Тем не менее важнее всего для художника – заставить свою модель рассмеяться, когда он показывает готовую работу. По словам Рено, пока еще ни один человек не пожаловался на его портрет. После того как о работах американца рассказали СМИ, у него появились поклонники по всей стране.

For $5, this man will draw a terrible portrait of you https://t.co/AKCZ9gK9ma — The Bork Report (@BorkReport) August 6, 2025

Ранее сообщалось, как казахстанский художник превращает головной убор в произведение искусства.