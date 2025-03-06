Все дело в шляпе, или Как казахстанский художник превращает головной убор в произведение искусства

В мире, где стиль диктуют тренды, а мода переменчива, есть художники, способные запечатлеть в своих творениях вечное. Всеволод Демидов, казахстанский мастер шляп, – яркий тому пример. Его уникальные головные уборы – не просто аксессуары, а произведения искусства, сообщает Zakon.kz.

Всеволод Демидов – не просто шляпник, он – скульптор формы, играющий с текстурами и материалами: от сложных кованых металлических конструкций с драгоценными камнями до изящных моделей из натуральных тканей, с перьями райских птиц. Каждая шляпа – это целая история, рассказанная через форму и цвет. Его работы демонстрируют глубокое знание традиционных казахских ремесел и органично переплетаются с современными тенденциями.

Фото из личного архива героя

Мастер может "оживить" самые обычные материалы. Пушистый мех, шелк, драгоценные металлы, кожа – все это преображается под его руками и обретает новую жизнь и неповторимый характер. Каждая деталь выверена до совершенства.

Фото из личного архива героя

Однако мало кто знает, что начинался его творческий путь вовсе не с мастерских. Всеволод Демидов родился в 1964 году в Баку. Через год его родителей, энергетиков по профессии, распределили в Казахстан, поэтому в 1965 году они переехали в Алма-Ату (ныне Алматы). Всеволод окончил здесь школу, а после поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации на факультет "Авиационное радиоэлектронное оборудование", но, так и не получив диплом, осознал, что точные науки ему неинтересны. Понимание того, в каком направлении ему хотелось бы работать, пришло после армии.

"Мне знакомые посоветовали говорить в армии, что я художник. Я так и сделал: рисовал стенгазеты, какие-то праздники устраивал, был заведующим клуба самодеятельности. А после армии вдруг задумался, кем я вообще хочу стать по жизни? И вспомнил, что в детстве я с удовольствием рисовал, поэтому решил поступить и окончил художественный графический факультет Алматинского государственного университета имени Абая", – рассказывает Всеволод Демидов.

Фото из личного архива героя

Прежде чем стать свободным художником и дизайнером, Всеволоду пришлось сначала поработать в сфере культурной индустрии. Сразу после армии он устроился на работу в советскую "Казторгрекламу" – компанию, которая обеспечивала торговлю декоративным художественным оформлением. Далее он работал в галереях и до 2003 года жил на деньги от продажи своих картин. За плечами художника много работ и коллекций в 40 групповых и персональных выставках и фестивалях как в Казахстане, так и за рубежом.

Фото из личного архива героя

История создания шляп началась с художественной алматинской галереи "Вояджер", где когда-то работал Всеволод. Однажды туда заглянула женщина, предложив купить войлочные шапочки. Всеволод прислушался к внутреннему голосу, купил шапочку и решил придать ей авторский вид – пришил на нее пуговицы и ленточки. В этом процессе он почувствовал, что открыл свой "код от сейфа".

"Созданием шляп и шапок я занимаюсь уже более 20 лет, в начале пути это было эпизодично, но постепенно приобрело постоянный характер. Я брал какие-то серийные бейсболки, шляпы и превращал их во что-то уникальное, постепенно стал сам конструировать разнообразные головные уборы. Получая удовольствие от самого процесса, вызывая интерес у окружающих и друзей, мне стало вдруг нравиться то, чем я занимаюсь", – поделился художник с корреспондентом Zakon.kz.

Фото из личного архива героя

Создавая свои шедевры, Всеволод черпает вдохновение не только в природе, но и в истории, в национальных традициях, в богатейшем культурном наследии Казахстана. Каждая шляпа – словно миниатюрный портрет эпохи, отражающий душевный настрой и философские взгляды автора.

Фото из личного архива героя

"Я никогда не работаю по эскизам, это всегда происходит спонтанно. Вдохновение – штука сакральная, можно назвать ее загадкой или тайной. Одномоментно в голову может поселиться идея, как и что можно создать, и я воплощаю эти фантазии". Всеволод Демидов

Элементы декора Всеволод называет "арт-специями", и родилось такое название не случайно. Помимо любимого дела, у мастера есть хобби – он обожает готовить еду. Когда-то он во время творческого кризиса даже окончил курсы поваров и работал в сети заведений итальянской кухни.

"Бывает, что по небу летаешь на колеснице в потоке вдохновения, а бывает, что не понимаешь, для кого стараешься и зачем, испытывая при этом и грусть, и печаль. В такие моменты я могу делать механическую работу, например арт-специи. Мне важно, чтобы у меня в душе был порядок, мир и гармония, только тогда я могу творить". Всеволод Демидов

Фото из личного архива героя

Деньги, как признается Всеволод, для него не главное. Важнее порадовать человека, помочь переосмыслить свою жизнь и само существование. Он верит, что головной убор помогает человеку найти свой путь. Для художника не существует гендерных препятствий, поэтому его изделия как для мужчин, так и для женщин.

Фото из личного архива героя

"По моим наблюдениям, женщины более смелые и могут позволить себе надеть что-то необычное, нетрадиционное, даже шокирующее и вызывающее. А мужчины более консервативны и озабочены общественным мнением, поэтому стараются выглядеть более мужественно. Для меня в человеке важна степень внутренней свободы. Такой человек не сильно озабочен тем, что подумает общество. Есть такое понятие "социальная обусловленность", которое как бы отвечает на вопросы: зависит ли моя жизнь от мнения других людей или я такой смелый и отважный, что могу позволить себе надеть то, что мне нравится". Всеволод Демидов

Фото из личного архива героя

Фото из личного архива героя

Участие Всеволода в различных выставках – не просто возможность продемонстрировать свои творения, а настоящее событие, встреча с искусством, которое завораживает и вдохновляет. Его шляпы привлекают внимание не только любителей моды и искусства, но и коллекционеров, ценителей уникальных изделий, стремящихся обладать не просто вещью, а историей, воплощенной в деталях.

Фото из личного архива героя

Неожиданным стало для Всеволода и то, что его работы оценил известный английский кутюрье, дизайнер шляп Филип Энтони Трейси, который отшивал головные уборы самой королеве Елизавете II. Во время пандемии Всеволод написал ему в социальной сети и совершенно не ожидал, что Трейси ему ответит, оценив при этом уровень казахстанского мастера достаточно высоко.

Фото из личного архива героя

Фото из личного архива героя

В 2018 году его пригласили на выставку в Бишкек, которая называлась "Третье полушарие". Состояние, которое тогда испытывал художник, он вспоминает и хранит в душе до сих пор. Тогда он был абсолютно счастлив от понимания того, что людям интересны его произведения.

Фото из личного архива героя

Фото из личного архива героя

В 2020 году мастер шляп решил заявить о себе и показать свои шляпы за пределами Казахстана. В то время как раз была пандемия коронавируса, все сидели по домам, но его желание было так велико, что он решил начать покорять мир с Санкт-Петербурга. Его пригласили принять участие в Fashion Week "Белые ночи", он занял денег и полетел покорять российских модников своими шляпами.

Фото из личного архива героя

"На меня обратила внимание дама, которая имеет отношение к организации Международного конкурса "Шапо 2022". И меня пригласили принять в нем участие в Москве. Сам я не полетел, но выслал больше 20 шляп. Труды не остались незамеченными – мне дали грамоту, я победил в номинации "Фрик", денежных призов не было, так как конкурс проводился на энтузиазме активистов. Модная тема – не совсем моя тема". Всеволод Демидов

Фото из личного архива героя

В начале 2000-х Всеволод ездил в Китай, его очень интересовала культура, особенно каллиграфия и иероглифы. Он посетил множество выставок в Шанхае и был поражен тем, что искусству там уделяется огромное внимание.

Фото из личного архива героя

"Среди коллег в культурной среде бытует даже такое мнение, что, если хочешь быть известным в Казахстане, надо прославиться за его пределами. Здесь больше любят зарабатывать деньги и ходить в рестораны, получать удовольствия для тела. Удовольствия для души тоже есть, но в воздухе я этого не чувствую, и, конечно, мне иногда от этого становится грустно". Всеволод Демидов

Всеволод считает, что невозможно жить без мечты. Иногда ему кажется, что он ее осуществил, но временами задумывается над тем, а как же жить без нее? Он считает, что в мире искусства не может быть конечной цели. И если человек занимается своим любимым делом, то ему хочется творить и мечтать снова и снова.

Фото из личного архива героя

Сейчас он мечтает, чтобы по городу ходило побольше людей в его необычных головных уборах и при этом чувствовали себя свободно, гармонично и независимо.

Фото из личного архива героя

Всеволод считает, что его работы – это путешествие в мир уникального стиля, где традиция переплетается с современностью, а ремесло – с искусством. И, как признают его поклонники, созданные им изделия – это не просто головные уборы, а выражение личности, демонстрация таланта, который покоряет ценителей красоты.

Автор: Венера Касумова