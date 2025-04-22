Стало известно, как выглядит портрет, который Путин подарил Трампу

Американский телеканал CNN опубликовал портрет, который Владимир Путин в марте подарил президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Автором подарка оказался художник Никас Сафронов, который и рассказал журналистам о своем творении.

На картине он изобразил Трампа с поднятым вверх кулаком и подтеками крови на лице – напоминание о моменте покушения на него во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. За спиной президента развевается американский флаг, а на фоне видна статуя Свободы и район Манхэттен Нью-Йорка.

"Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает", – прокомментировал Сафронов свою работу.

По его словам, получив заказ на портрет, он сразу понял, что эта работа может помочь сближению двух стран, и поэтому не стал брать за нее деньги. Художник при этом отметил, что позднее с ним связался сам Путин, назвав портрет Трампа важным шагом для улучшения отношений Москвы и Вашингтона.

CNN показал портрет Трампа, который в марте президенту США подарил Путин.



Художник — Никас Сафронов. Он заявил CNN, что после передачи подарка Трампу с ним связался Путин и сказал, что портрет стал важным шагом на пути улучшения отношений России и США pic.twitter.com/pgiByNvTCe — Лентач (@oldLentach) April 22, 2025

В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что президент Путин передал американскому лидеру прекрасный портрет от ведущего российского художника. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подарок личный и в Кремле не хотели бы давать какую-то дополнительную информацию.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство исполнением своего портрета, выставленного в Капитолии штата Колорадо. По его словам, художница намеренно исказила его изображение.