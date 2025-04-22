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Мир

Стало известно, как выглядит портрет, который Путин подарил Трампу

США, президент США , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 21:05 Фото: flickr/White House
Американский телеканал CNN опубликовал портрет, который Владимир Путин в марте подарил президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Автором подарка оказался художник Никас Сафронов, который и рассказал журналистам о своем творении.

На картине он изобразил Трампа с поднятым вверх кулаком и подтеками крови на лице – напоминание о моменте покушения на него во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. За спиной президента развевается американский флаг, а на фоне видна статуя Свободы и район Манхэттен Нью-Йорка.

"Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает", – прокомментировал Сафронов свою работу.

По его словам, получив заказ на портрет, он сразу понял, что эта работа может помочь сближению двух стран, и поэтому не стал брать за нее деньги. Художник при этом отметил, что позднее с ним связался сам Путин, назвав портрет Трампа важным шагом для улучшения отношений Москвы и Вашингтона.

В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что президент Путин передал американскому лидеру прекрасный портрет от ведущего российского художника. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подарок личный и в Кремле не хотели бы давать какую-то дополнительную информацию.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство исполнением своего портрета, выставленного в Капитолии штата Колорадо. По его словам, художница намеренно исказила его изображение.

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Андрей Дюсупов
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