Беременная супруга Кайрата Нуртаса восхитила поклонников новым видео
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер Жулдыз Абдукаримова опубликовала в соцсети новое видео, на котором она показывает, как
Ролик она опубликовала в Instagram.
Подписчики артистки восхитились ее преображением:
– Как всегда шикарна!
– Не зря говорят, что самая красивая женщина – это беременная женщина.
– Мне кажется, что у вас будет мальчик.
– Самая красивая беременняшка
Ранее жена Кайрата Нуртаса поделилась радостной новостью.
