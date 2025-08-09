#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Беременная супруга Кайрата Нуртаса восхитила поклонников новым видео

Жулдыз Абдукаримова примерила несколько новых образов, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 00:16 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер Жулдыз Абдукаримова опубликовала в соцсети новое видео, на котором она показывает, как

Ролик она опубликовала в Instagram.

Подписчики артистки восхитились ее преображением:

– Как всегда шикарна!

– Не зря говорят, что самая красивая женщина – это беременная женщина.

– Мне кажется, что у вас будет мальчик.

– Самая красивая беременняшка

Ранее жена Кайрата Нуртаса поделилась радостной новостью.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
