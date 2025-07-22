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Культура и шоу-бизнес

Жена Кайрата Нуртаса поделилась радостной новостью

Жена Кайрата Нуртаса поделилась радостной новостью, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 19:44 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер Жулдыз Абдукаримова сегодня, 22 июля 2025 года, рассказала своим подписчикам в Instagram хорошую новость, сообщает Zakon.kz.

В Stories 37-летняя супруга певца Кайрата Нуртаса опубликовала документ, который получила в одном из столичных центров обслуживания населения. Под ним беременная Жулдыз написала:

"С сегодняшнего дня официально вышла в декрет! Странное чувство... Впервые получаю листок бумаги "о временной нетрудоспособности".

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

По словам актрисы, для того, чтобы получить документ, ей пришлось побегать:

"Требуют разные документы, которые проверяют под лупой. Потом задают вопросы, отправляют в несколько учреждений. Вкратце: чтобы получить декрет, нужно это еще доказать".

Затем Абдукаримова показала сообщения фолловеров, которые пожелали ей легких родов, а также выразили беспокойство, что актрисе тяжело в таком положении заниматься ремонтом квартиры.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Мои сочувствующие подписчики, спасибо большое за вашу поддержку и теплые пожелания. И это я пройду!" – заключила жена Нуртаса.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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