Беременная жена Кайрата Нуртаса восхитила фанатов
Фото: Instagram/@zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова, которая недавно объявила о седьмой беременности, блеснула на модном подиуме вместе с детьми, сообщает Zakon.kz.
8 июня жена Кайрата Нуртаса на своей странице в Instagram опубликовала ролик, на котором она позирует вместе с двумя сыновьями и дочкой. Звездная семья приняла участие в модном показе дизайнера Назым Карпыковой.
"С днем твоего особенного стильного вечера, подруга. Пусть ты только взмываешь все выше!" – обратилась Абдукаримова к модельеру.
Подписчики восхитились новым образом актрисы.
- Шикарная!
- От красивой мамы – красивые дети!
- Как всегда мамочка великолепна, а тут и ангелы рядом с ней. Это неожиданный выход. Браво!
Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко сделал блефаропластику и попал под шквал критики.
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