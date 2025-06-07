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Культура и шоу-бизнес

Беременная жена Кайрата Нуртаса восхитила фанатов

Жулдыз Абдукаримова, дети, беременность, модный показ , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 01:50 Фото: Instagram/@zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова, которая недавно объявила о седьмой беременности, блеснула на модном подиуме вместе с детьми, сообщает Zakon.kz.

8 июня жена Кайрата Нуртаса на своей странице в Instagram опубликовала ролик, на котором она позирует вместе с двумя сыновьями и дочкой. Звездная семья приняла участие в модном показе дизайнера Назым Карпыковой.

"С днем твоего особенного стильного вечера, подруга. Пусть ты только взмываешь все выше!" – обратилась Абдукаримова к модельеру.

Подписчики восхитились новым образом актрисы.

  • Шикарная!
  • От красивой мамы – красивые дети!
  • Как всегда мамочка великолепна, а тут и ангелы рядом с ней. Это неожиданный выход. Браво!

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко сделал блефаропластику и попал под шквал критики.

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Айсулу Омарова
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