Культура и шоу-бизнес

Жена Кайрата Нуртаса, ставшая мамой в пятый раз, обратилась к поклонникам

актриса Жулдыз Абдукаримова с новорожденным малышом, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 15:23 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса театра и кино, телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня вышла на связь со своими подписчиками в Instagram после важного события, которое произошло в ее жизни, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 18 августа 2025 года, супруга популярного певца Кайрата Нуртаса проинформировала, что стала мамой в пятый раз.

"Пусть Аллах благословит всех, кто поздравляет (меня с рождением малыша. – Прим. ред.) Благодарю вас за теплые слова", – написала Абдукаримова 19 августа в Stories, обращаясь к поклонникам.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

37-летняя Жулдыз не раскрыла ни дату рождения малыша, ни его пол.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 15:23
Ремонт в доме Кайрата Нуртаса возмутил пользователей в соцсетях

13 августа 2025 года Жулдыз Абдукаримова провела гендер-пати в кругу четверых детей. При этом актриса до конца не раскрыла, будет мальчик или девочка. Но подписчики по бурной реакции дочерей предположили, что будет девочка.

Позднее Кайрат Нуртас объяснил, почему не смог присутствовать на гендер-пати.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
