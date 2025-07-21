"Почему Кайрат и его родители не помогают": беременная жена Нуртаса рассмешила поклонников

Известная казахстанская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер Жулдыз Абдукаримова 21 июля 2025 года повеселила своих подписчиков в Instagram забавным роликом про ремонт, сообщает Zakon.kz.

В нем беременная жена певца Кайрата Нуртаса призналась, что планировала закончить ремонт в квартире за два месяца. Но не тут-то было, и, судя по "реакции" (смеху/улыбке) дизайнера и прораба, планам актрисы не суждено сбыться.

"Насчет остальных не знаю, но у меня есть свой дедлайн", – написала под публикацией Абдукаримова.

Планы 37-летней Жулдыз рассмешили не только дизайнера и прораба, но и ее фолловеров. Они подбодрили актрису своими историями и пожелали ей легких родов. Но нашлись среди комментаторов и те, кто завалил вопросами про супруга и его родителей:

"Где муж? Сиди дома".

"Вы еще не начали мебель покупать".

"Почему дети, жена ходят по квартирам".

"Я, которая начала ремонт в марте, уже смирилась".

"Все будет хорошо, не переживай, только не роди на стройке".

"Жули, самое главное – процесс под контролем, а главный прораб – малыш".

"Почему свекровь, свекор, Кайрат не помогают... Она же беременная, а все равно бегает сама".

"Почему муж не занимается ремонтом... Легких вам родов. Сама беременная, с четырьмя детьми бегает ради дома".

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21 июня 2025 года Жулдыз Абдукаримова, которая с четырьмя детьми долгое время снимала квартиру, показала ключи от собственного жилья.