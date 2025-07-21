#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
533.61
621.07
6.78
Культура и шоу-бизнес

"Почему Кайрат и его родители не помогают": беременная жена Нуртаса рассмешила поклонников

&quot;Почему Кайрат и его родители не помогают&quot;: беременная жена Нуртаса рассмешила поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 17:59 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер Жулдыз Абдукаримова 21 июля 2025 года повеселила своих подписчиков в Instagram забавным роликом про ремонт, сообщает Zakon.kz.

В нем беременная жена певца Кайрата Нуртаса призналась, что планировала закончить ремонт в квартире за два месяца. Но не тут-то было, и, судя по "реакции" (смеху/улыбке) дизайнера и прораба, планам актрисы не суждено сбыться.

"Насчет остальных не знаю, но у меня есть свой дедлайн", – написала под публикацией Абдукаримова.

Планы 37-летней Жулдыз рассмешили не только дизайнера и прораба, но и ее фолловеров. Они подбодрили актрису своими историями и пожелали ей легких родов. Но нашлись среди комментаторов и те, кто завалил вопросами про супруга и его родителей:

  • "Где муж? Сиди дома".
  • "Вы еще не начали мебель покупать".
  • "Почему дети, жена ходят по квартирам".
  • "Я, которая начала ремонт в марте, уже смирилась".
  • "Все будет хорошо, не переживай, только не роди на стройке".
  • "Жули, самое главное – процесс под контролем, а главный прораб – малыш".
  • "Почему свекровь, свекор, Кайрат не помогают... Она же беременная, а все равно бегает сама".
  • "Почему муж не занимается ремонтом... Легких вам родов. Сама беременная, с четырьмя детьми бегает ради дома".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 17:59
Жена Кайрата Нуртаса столкнулась с волной хейта на фоне беременности

21 июня 2025 года Жулдыз Абдукаримова, которая с четырьмя детьми долгое время снимала квартиру, показала ключи от собственного жилья.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сколько средств массовой информации зарегистрировано в Казахстане
Культура и шоу-бизнес
17:36, Сегодня
Сколько средств массовой информации зарегистрировано в Казахстане
"Живи, Филипп!": фанаты бурно отреагировали на новое фото Киркорова
Культура и шоу-бизнес
14:49, Сегодня
"Живи, Филипп!": фанаты бурно отреагировали на новое фото Киркорова
Многодетный отец и певец Беркут увез семью за границу
Культура и шоу-бизнес
12:00, Сегодня
Многодетный отец и певец Беркут увез семью за границу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: