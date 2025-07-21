"Почему Кайрат и его родители не помогают": беременная жена Нуртаса рассмешила поклонников
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер Жулдыз Абдукаримова 21 июля 2025 года повеселила своих подписчиков в Instagram забавным роликом про ремонт, сообщает Zakon.kz.
В нем беременная жена певца Кайрата Нуртаса призналась, что планировала закончить ремонт в квартире за два месяца. Но не тут-то было, и, судя по "реакции" (смеху/улыбке) дизайнера и прораба, планам актрисы не суждено сбыться.
"Насчет остальных не знаю, но у меня есть свой дедлайн", – написала под публикацией Абдукаримова.
Планы 37-летней Жулдыз рассмешили не только дизайнера и прораба, но и ее фолловеров. Они подбодрили актрису своими историями и пожелали ей легких родов. Но нашлись среди комментаторов и те, кто завалил вопросами про супруга и его родителей:
- "Где муж? Сиди дома".
- "Вы еще не начали мебель покупать".
- "Почему дети, жена ходят по квартирам".
- "Я, которая начала ремонт в марте, уже смирилась".
- "Все будет хорошо, не переживай, только не роди на стройке".
- "Жули, самое главное – процесс под контролем, а главный прораб – малыш".
- "Почему свекровь, свекор, Кайрат не помогают... Она же беременная, а все равно бегает сама".
- "Почему муж не занимается ремонтом... Легких вам родов. Сама беременная, с четырьмя детьми бегает ради дома".
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