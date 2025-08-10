#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Пилоту рейса, вылетевшего из Стамбула в Петербург, резко стало плохо

Полет, небо, авиасудно, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 05:35 Фото: pixabay
Лайнер турецкой авиакомпании AJet, выполнявший рейс из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен в аэропорт Санкт-Петербурга, вернулся в аэропорт вылета из-за того, что пилоту стало плохо, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил в ночь на воскресенье портал HavaSosyalMedya, самолет вылетел в 23:09 по казахстанскому времени в субботу, 9 августа. Самолет внезапно развернулся над Румынией и вернулся в Стамбул в 01:39.

Фото: havasosyalmedya

После приземления в Турции пилота встретили врачи, для выполнения рейса был назначен другой пилот.

Сейчас здоровью водителя авиасудна ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения сверхлегкого самолета в Испании.

Аксинья Титова
