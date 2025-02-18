Снегопад заблокировал воздушное движение в Стамбуле

Авиакомпания Turkish Airlines предупредила о том, что 19 февраля из-за непогоды несколько рейсов отменят в Стамбульском аэропорту, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Turkiye today, аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула ранее заявил об отмене до 15% запланированных на четверг и пятницу внутренних и международных авиарейсов из-за прогнозируемого синоптиками сильного снегопада.

"Из-за неблагоприятной погоды наша компания отменила несколько рейсов в среду, вылетающих из Стамбульского аэропорта и прилетающих в воздушную гавань", – пишет Turkish Airlines в соцсетях.

🔴 Soranlar vardı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 20-21 Şubat'taki bazı uçak seferleri beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edilmeye başlandı. pic.twitter.com/bJxPG8ZuYu — hawaeather (@hawaeather) February 18, 2025

Ранее сообщалось, что в 15 областях Казахстана на 19 февраля объявили штормовое предупреждение.