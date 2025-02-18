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Мир

Снегопад заблокировал воздушное движение в Стамбуле

авиарейсы отменили из-за непогоды в Стамбуле, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 01:10 Фото: pixabay
Авиакомпания Turkish Airlines предупредила о том, что 19 февраля из-за непогоды несколько рейсов отменят в Стамбульском аэропорту, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Turkiye today, аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула ранее заявил об отмене до 15% запланированных на четверг и пятницу внутренних и международных авиарейсов из-за прогнозируемого синоптиками сильного снегопада.

"Из-за неблагоприятной погоды наша компания отменила несколько рейсов в среду, вылетающих из Стамбульского аэропорта и прилетающих в воздушную гавань", – пишет Turkish Airlines в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в 15 областях Казахстана на 19 февраля объявили штормовое предупреждение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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