Пилоту рейса, вылетевший из Стамбула в Петербург, резко стало плохо

Лайнер турецкой авиакомпании AJet, выполнявший рейс из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен в аэропорт в Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за того, что пилоту стало плохо, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил в ночь на воскресенье портал HavaSosyalMedya, самолет вылетел в 23:09 по казахстанскому времени в субботу, 9 августа. Самолет внезапно развернулся над Румынией и вернулся в Стамбул в 01:39.

Фото: havasosyalmedya

После приземления в Турции пилота встретили врачи, для выполнения рейса был назначен другой пилот.

Сейчас здоровью водителя авиасудна ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения сверхлегкого самолета в Испании.