Происшествия

Пассажирке рейса Актобе – Алматы стало плохо в небе: ее не удалось спасти

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 17:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На борту самолета, летевшего из Актобе в Алматы, пассажирке стало плохо. Спасти ее не удалось, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 декабря рассказали в пресс-службе авиакомпании SCAT.

"Во время выполнения рейса DV712 Актобе – Алматы у одной из пассажирок произошло внезапное ухудшение состояния. Кабинный экипаж незамедлительно инициировал медицинскую процедуру оповещения и приступил к оказанию первичной помощи. На запрос откликнулись пассажиры с медицинской подготовкой, включая врача-кардиолога, которые совместно с бортпроводниками проводили реанимационные мероприятия", – говорится в сообщении.

Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета, обеспечив посадку в максимально короткие сроки. После приземления пассажирку передали бригаде скорой помощи, которая продолжила реанимационные мероприятия, но позже была констатирована ее смерть.

"Экипаж действовал оперативно, скоординированно и строго в соответствии с установленными авиационными и медицинскими протоколами. В условиях полета были предприняты все возможные меры для оказания помощи пассажирке. Авиакомпания выражает искренние соболезнования родным и близким пассажирки", – добавили в SCAT.

В конце ноября стало известно, что министр здравоохранения Акмарал Альназарова, летевшая из Астаны в Алматы, помогла пассажиру с гипертоническим кризом.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
