Культура и шоу-бизнес

Лера Кудрявцева отметила 7-летие дочери в Болгарии без мужа

Российская телеведущая на отдыхе с дочерью, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 06:30 Фото: Instagram/leratv
9 августа дочке российской ведущей Леры Кудрявцевой и спортсмена Игоря Макарова исполнилось 7 лет. Это знаменательное событие Лера отметила во время отпуска в Болгарии. Отца девочки рядом не было, сообщает Zakon.kz.

Судя по фотографиям в Instagram, ведущая наслаждается морем и проводит время с дочкой и друзьями. Также она восстанавливает и психологическое здоровье – сейчас Кудрявцева проживает непростой период.

Судя по видео, которым делятся в социальных сетях друзья и родственники Леры, на празднике не хватает только папы Маши.

Недавно 54-летняя Лера жаловалась на молодого мужа. Якобы в последние годы семейной жизни он стал часто уходить в загулы, много выпивал. Призналась, что в целом в этих отношениях несчастна, чувствует себя зависимой.

"Я делала все, что могла. Спасала – лечила. Спасала – лечила. Спасала – лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля ничего не должна видеть и знать. На работе – улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума. И только очередной рехаб давал мне возможность "продышаться". Но невозможно ничего сделать. Просто невозможно", – отчаялась ведущая НТВ.

Спортсмена не обрадовали откровения жены с аудиторией. В блоге он жестко ответил Лере:

"Уже просто успокойся и молчи. Достала!", – написал Игорь.

Ранее Елизавета Арзамасова поделилась видео нежного поздравления дочери с первым праздником.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
