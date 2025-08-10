#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Какая атмосфера царит в Алматы перед концертом Дженнифер Лопес

атмосфера перед концертом Дженнифер Лопес, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 18:12 Фото: Instagram/jlo
До сольного концерта Дженнифер Лопес в Алматы остается еще несколько часов, но зажигательные ритмы и праздничное настроение захватили стадион уже сейчас. Перед фотозонами с яркими маскотами зрители и гости города танцуют, улыбаются и заряжают друг друга энергией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, эта волна веселья охватила всех – даже сотрудники фудкорта не остались в стороне: они вместе с посетителями двигаются в такт музыке, создавая неповторимую атмосферу большого праздника.

Вечером стадион наполнят более чем 20 тыс. зрителей, в том числе 8 тыс. туристов из 35+ стран мира. Но уже сейчас ясно: концерт JLO в Алматы станет не просто музыкальным событием, а настоящим карнавалом эмоций.

"За несколько часов до начала концерта Дженнифер Лопес в Алматы к Центральному стадиону уже стекались потоки людей. Очереди местами тянулись на десятки метров, но проход идет спокойно и без суеты – каждый знает, что впереди его ждет вечер музыки и ярких эмоций", – рассказали в акимате.

Зрители оживленно разговаривают между собой, смеются, делятся ожиданиями и снимают происходящее на телефоны. Кто-то успевает сделать селфи на фоне стадиона или с друзьями, кто-то записывает видео и публикует их в соцсетях с хэштегами концерта. Атмосфера напоминает большой дружеский праздник, где люди, даже не знакомые друг с другом, обмениваются улыбками и приветствиями.

Порядок поддерживают сотрудники и волонтеры, помогая гостям сориентироваться и направляя их к своим секторам. Несмотря на внушительное количество зрителей, обстановка остается теплой, доброжелательной и по-настоящему праздничной – ведь все пришли сюда за музыкой, эмоциями и незабываемыми впечатлениями.

Концерт Дженнифер Лопес состоится 10 августа 2025 года на Центральном стадионе Алматы. Начало – в 20:00.

Ранее сообщалось, что масштабный фуд-корт накормит фанатов на концерте Дженнифер Лопес в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
